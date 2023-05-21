Всі представники топ-10 відрізняються тим, що зможуть витримати не менше 12 годин безперервного активного користування.

Багато хто помилково вважає, що час роботи смартфона від однієї зарядки безпосередньо залежить від місткості його акумулятора, тоді як в реальності на це впливає безліч факторів: процесор та його енергоефективності, роздільна здатність і діагональ екрану, оптимізація софта і т. д.

Авторитетний портал Tom's Guide склав список з найбільш автономних мобільних гаджетів на сьогодні. У списку є як дорогі флагмани, так і бюджетні телефони дешевше 300 доларів.

Відео дня

Чемпіоном "автономності" назвали геймерфон Asus ROG Phone 7 Ultimate, який випереджає найближчого конкурента більш ніж на три години. При безперервному використанні батареї смартфона вистачає на 18 годин і 32 хвилини. Автори зазначають, що це найкращий час автономної роботи, який їм зустрічався в принципі.

Що стосується швидкості зарядки, то завдяки швидкій зарядці потужністю 65 Вт він заряджається з 0% до 100% за 42 хвилини.

Друге місце віддали його попереднику в особі ROG Phone 6 з часом автономної роботи 15,5 години. Створений для геймерів смартфон ніколи не розрядиться, навіть у розпал ігрового марафону, говориться в замітці.

Замикає трійку найбільш автономних смартфонів iPhone 14 Pro Max з показником 13 годин і 39 хвилин. Зазначається, що це найдовший час, який пристрій Apple коли-небудь витримувало в тесті батареї.

А ось по швидкості зарядки все не так райдужно, оскільки Apple досі дотримується дротової зарядки потужністю 20 Вт. Смартфону потрібно близько півтори години, щоб повністю зарядитися. Але враховуючи, як довго iPhone 14 Pro Max працює на одному заряді, ви не будете стикатися з цим розчаруванням занадто часто, пишуть автори.

Які ще смартфони потрапили до рейтингу:

Moto G Power 2022 – 13 годин 15 хвилин;

13 годин 15 хвилин; OnePlus Nord N300 –13 годин 13 хвилин;

Asus Zenfone 9 – 13 годин 13 хвилин;

13 годин 13 хвилин; OnePlus 11 – 13 годин 10 хвилин;

13 годин 10 хвилин; Moto G Play 2023 – 12 годин 54 хвилини;

12 годин 54 хвилини; Moto G Stylus 2022 – 12 годин 30 хвилин;

Samsung Galaxy S23 Ultra – 12 годин 22 хвилини.

ROG Phone 7 Ultimate: що потрібно знати про найавтономніший смартфон

Ігрові флагмани Asus ROG Phone 7 і 7 Ultimate були випущені в квітні цього року. Вони не тільки найавтономніші, але й одночасно найпотужніші і найдорожчі ігрові телефони, які представлені на ринку. Ціна на Ultimate-версію в Україні починається від 64 тис.грн.

Обидва телефони мають 6,78-дюймові AMOLED-дисплеї з роздільною здатністю FHD+ (2448×1080) та частотою оновлення 165 Гц. Що стосується фотоможливостей, то спереду встановлена камера на 32 Мп, а в складі основної камери три сенсори – 50+13+5 Мп з ширіком і макро.

Версія Ultimate відрізняється мініатюрним OLED-екраном на задній панелі для повідомлень і анімацій, а також спеціальним отвором, до якого підключається фірмовий кулер AeroActive Cooler – він тепер не тільки охолоджує смартфон, але ще і виконує роль сабвуфера.

Вас також можуть зацікавити новини: