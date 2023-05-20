До списку потрапило відразу три смартфони від Google, тоді як останнім айфонам місця в рейтингу не знайшлося.

Фахівці порталу Android Police протестували цілий ряд смартфонів, випущених в останні пару років, в яких виробники роблять особливий упор на якість фото - і відеозйомки.

Так, за версією оглядачів, найкращим і універсальним рішенням є торішній Pixel 7 Pro, оснащений системою з трьох камер на чолі з основним датчиком на 50 МП і ексклюзивними програмними фішками для подальших поліпшень знімків.

Робити знімки за допомогою телефону Google в автоматичному режимі дуже просто, без необхідності налаштовувати рівні ISO або експозицію для отримання ідеального знімка. Простіше кажучи, це ідеальний телефон типу "наведи і знімай", говориться в замітці.

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Окрім чудової камери, гуглофон має великий екран та довгострокову підтримку програмного забезпечення. Однак флагманський смартфон Google також має і недолік у вигляді слабкого часу автономної роботи.

У категорії преміальних пристроїв найкращою камерою, на думку Android Police, володіє Galaxy S23 Ultra. Основна камера на 200 Мп доповнена ширіком на 12 Мп і парою телеоб'єктивів по 10 Мп, що забезпечують 10-кратний оптичний і 100-кратний цифровий зум.

Samsung Galaxy S23 Ultra досягає успіху не тільки в плані фотографії – він розрахований на тих, кому хочеться від свого гаджета максимум можливостей. Він має один з найкращих екранів у світі, чудову продуктивність та великий акумулятор. Істотний недолік тільки в тому, що він помітно дорожче конкурентів.

Найкращим камерофоном "за свої гроші" був визнаний торішній Pixel 6a, який з виходом нової версії став ще дешевше. Зазначається, що в категорії середнього класу немає смартфона з камерою краще, ніж у гуглфона. Більш того, пристрій як і раніше пропонує достатній рівень продуктивності і першокласний софт.

Також в топ камерофонів потрапили Xiaomi 13 Pro, Vivo Х90 Pro, Honor Magic 5 Pro і Google Pixel 7a.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, УНІАН ділився рейтингом найпотужніших смартфонів на ринку. У 2023 році рейтинг флагманів очолює ASUS ROG Phone 7 Ultimate, який отримав найтоповішу на сьогодні начинку. На другому місці розмістився OPPO Find X6 Pro, а замкнув трійку Red Magic 8 Pro+.

Що стосується "народного" рейтингу смартфонів, то найбільше в 2023 році користувачі задоволені Realme 10 Pro Plus і Xiaomi 13 Ultra. Якщо перший зайняв своє місце в середньому ціновому сегменті, то апарат "Сяомі" є найнавороченішим (й найдорожчим) камерофоном на ринку.

Також УНІАН ділився рейтингом найпростіших і найскладніших моделей смартфонів для самостійного ремонту будинку. Як виявилося, Asus виробляє найпростіші для лагодження пристрої, а Sony – найскладніші.

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