Список очолила випущена ще в серпні 2020 року модель Samsung.

Разом з рейтингом найпотужніших Android-смартфонів у світі, фахівці AnTuTu представили ще один ТОП, в якому зібрано найкращі телефони за оцінками користувачів.

Результати опубліковані на офіційному сайті бенчмарку.

Так, вже котрий місяць постіль перше місце з майже 97% позитивними відгуками утримує випущений ще в серпні 2020 року Galaxy Note 20 Ultra. Ця модель може похвалитися відмінними камерами з прекрасною нічною зйомкою і "підзорною трубою", екраном зі 120 Гц, можливістю фільмування 8К, хорошим звуком й швидкою зарядкою 25 Вт.

Друге місце, згідно з відгуками користувачів, займає Oppo K10 5G з 94,33% На третьому місці розташувався Black Shark 5 від Xiaomi – це ігрове рішення, націлене на фанатів мобільного геймінгу.

У рейтинг Antutu також потрапили

Honor 70 Pro (91,43%);

iQOO Z5x (90,62%);

iQOO Neo5 Vitality Edition (88,7%);

Oppo Find X3 Pro (85,56%);

Honor Magic3 Pro (87,92%);

iQOO Z5 (87,91%);

Oppo K9 Pro 5G (87,69%).

Раніше УНІАН вже писав, що Ultra-версія Samsung Galaxy S22 була визнана кращим фотофлагманом 2022 року за версією фахівців порталу XDA-Developer. У тест також потрапили Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro та інші.

Також згадувалася десятка найпопулярніших смартфонів за підсумками першої половини 2022 року. У список несподівано потрапила модель Apple, випущена майже 5 років тому.

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