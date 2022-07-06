Разом з рейтингом найпотужніших Android-смартфонів у світі, фахівці AnTuTu представили ще один ТОП, в якому зібрано найкращі телефони за оцінками користувачів.
Результати опубліковані на офіційному сайті бенчмарку.
Так, вже котрий місяць постіль перше місце з майже 97% позитивними відгуками утримує випущений ще в серпні 2020 року Galaxy Note 20 Ultra. Ця модель може похвалитися відмінними камерами з прекрасною нічною зйомкою і "підзорною трубою", екраном зі 120 Гц, можливістю фільмування 8К, хорошим звуком й швидкою зарядкою 25 Вт.
Друге місце, згідно з відгуками користувачів, займає Oppo K10 5G з 94,33% На третьому місці розташувався Black Shark 5 від Xiaomi – це ігрове рішення, націлене на фанатів мобільного геймінгу.
У рейтинг Antutu також потрапили
- Honor 70 Pro (91,43%);
- iQOO Z5x (90,62%);
- iQOO Neo5 Vitality Edition (88,7%);
- Oppo Find X3 Pro (85,56%);
- Honor Magic3 Pro (87,92%);
- iQOO Z5 (87,91%);
- Oppo K9 Pro 5G (87,69%).
Раніше УНІАН вже писав, що Ultra-версія Samsung Galaxy S22 була визнана кращим фотофлагманом 2022 року за версією фахівців порталу XDA-Developer. У тест також потрапили Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro та інші.
Також згадувалася десятка найпопулярніших смартфонів за підсумками першої половини 2022 року. У список несподівано потрапила модель Apple, випущена майже 5 років тому.
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