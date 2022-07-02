В рейтингу переважно зібрані ігрові моделі на базі топового процесора Snapdragon 8 Gen1.

Команда AnTuTu, відома своїми популярними бенчмарками для смартфонів, опублікувала новий червневий випуск щомісячного рейтингу найпродуктивніших Android-смартфонів.

Як і місяцем раніше, в лідерах міцно закріпилися ігрові моделі з процесорами Snapdragon 8 Gen1.

На першому місці опинився геймерський Black Shark 5 Pro від Xiaomi з екраном 144 Гц і зарядкою 120 Вт. Смартфон обходить конкурентів зі схожими характеристиками завдяки використанню двох типів пам'яті – SSD і UFS 3.1.

від Xiaomi з екраном 144 Гц і зарядкою 120 Вт. Смартфон обходить конкурентів зі схожими характеристиками завдяки використанню двох типів пам'яті – SSD і UFS 3.1. Друге місце займає Nubia Red Magic 7 Pro – перший смартфон із зарядкою 135 Вт. В апарата топове залізо,"невидима" фронталка і напівпрозорий корпус в одному з кольорів, через який видно кулер з RGB-підсвічуванням.

– перший смартфон із зарядкою 135 Вт. В апарата топове залізо,"невидима" фронталка і напівпрозорий корпус в одному з кольорів, через який видно кулер з RGB-підсвічуванням. Трійку замикає Lenovo Legion Y90 . Він отримав 144-герцовий екран, кілька кнопок для управління в іграх, два кулери в системі охолодження і SSD-накопичувач.

У топ-5 потрапив дует iQOO 9. Що цікаво, стандартна модель розташувалася на 4-му місці, тоді як Pro-версія влаштувалася рядком нижче. Обидва смартфони обладнані 12 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 512 ГБ.

Раніше УНІАН вже писав, що Ultra-версія Samsung Galaxy S22 була визнана кращим фотофлагманом 2022 року за версією фахівців порталу XDA-Developer. У тест також потрапили Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro та інші.

Також згадувалася десятка найпопулярніших смартфонів за підсумками першої половини 2022 року. У список несподівано потрапила модель Apple, випущена майже 5 років тому.

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