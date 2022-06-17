У список несподівано потрапила модель компанії Apple, випущена майже 5 років тому.

Видання GSMArena оновило рейтинг найпопулярніших смартфонів за підсумками першої половини 2022 року. Користувачів найбільше цікавила продукція Samsung – 4 з 10 моделей в списку належать південнокорейському виробнику.

Згідно з аналізом, найбільшим попитом на сьогодні користується Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, який дебютував в Україні в березні. Ця модель розрахована на тих, кому хочеться від смартфона максимум можливостей.

На другій сходинці розмістився "бюджетник" Redmi Note 11. Пристрій майже нічим не відрізняється від торішнього Note 10, але пропонує покращений процесор і швидку зарядку за приблизно ті ж гроші. Замикає трійку лідерів "середнячок" Samsung Galaxy A53 з екраном 120 Гц і 5G.

У десятку лідерів увійшли ще й такі моделі:

Redmi Note 11T Pro+;

iPhone 13 Pro Max;

Realme GT Neo 3T;

Samsung Galaxy A13;

Samsung Galaxy A73 5G;

iPhone XR;

iPhone X.

Нагадаємо, раніше популярний бенчмарк AnTuTu склав щомісячний список найвигідніших Android-смартфонів. Найкраще співвідношення ціни та якості традиційно демонструє Xiaomi і її суббренд Redmi.

Разом з тим фахівці порталу XDA-Developer склали топ смартфонів 2022 року з найкращими камерами. У список потрапили такі пристрої, як Galaxy S22 Ultra, Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro та інші.

Вас також можуть зацікавити новини: