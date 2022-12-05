У лідерах, як і раніше, флагманський Xiaomi 12S Ultra.

Розробники популярного бенмарка AnTuTu оновили щомісячний рейтинг Android-пристроїв, які найкраще задовольняють потреби своїх власників.

Лідер з минулого місяця не змінився – це топовий камерофон Xiaomi 12S Ultra з рейтингом схвалення 95,65%. Його головною родзинкою став величезний дюймовий сенсор IMX989 на 50 Мп, на розробку якого пішло $15 млн. Ще є дві камери на тильній стороні по 48 Мп кожна і підтримка 120-кратного цифрового зуму.

На другому місці новачок – ігровий смартфон Honor Х40 GT з потужним залізом і екраном 144 Гц. Апаратом задоволені 94,81% власників. Інші позиції в топ-10 виглядають так:

Відео дня

Xiaomi Mix Fold 2 — 92,17%;

Nubia Z40S Pro — 91,19%;

Vivo X Fold — 90,4%;

iQOO 10 Pro — 89,65%;

Oppo K10 5G — 89,55%;

Huawei Mate 50 Pro — 88,63%;

Motorola X30 Pro — 88,24%;

Honor Magic 3 Ultimate Edition — 87,83%.

Детальніше про Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Ultra оснащений 6.7-дюймовим AMOLED-екраном з вбудованим сканером пальця, адаптивною частотою оновлення екрана від 1 до 120 Гц та роздільною здатністю Quad HD+. Всередині – топовий процесор Snapdragon 8 + Gen 1.

Як уже згадувалося, в цьому смартфоні Xiaomi вперше застосувала новий великий датчик зображення Sony IMX989 оптичного формату 1 дюйм роздільною здатністю 50 Мп. Однак фахівців DxOMark фотоможливості апарату не сильно вразили. Він поступився навіть своєму попереднику – Xiaomi Mi 11 Ultra.

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