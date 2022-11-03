Несподівано, на першому місці списку розташувався Xiaomi 12S Ultra, яким користувачі задоволені на 95,68%.

Команда бенчмарка AnTuTu оновила щомісячний рейтинг смартфоні на Android, які найкраще задовольняють потреби своїх власників.

Станом на жовтень 2022 року гаджети китайських виробників максимально радують своїх власників. Подробиці передає видання Gadget Tendency.

Список очолила модель Xiaomi 12S Ultra, якою користувачі задоволені на 95,68%. Її головна родзинка – однодюймовий сенсор IMX989 роздільною здатністю 50 мегапікселів, розробленим спільно з інженерами Sony. У порівнянні з айфоном, площа датчика більше на 172%.

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Друге місце, згідно з відгуками користувачів, займає Nubia Z40S Pro 5G з 90,15%. Oppo K10 5G зберіг третю позицію в порівнянні з попереднім місяцем, отримавши результат у 89,95%.

У десятку лідерів увійшли ще й такі моделі: iQOO 10 Pro, Vivo X Fold, Redmi K50 Pro, серія Huawei Mate 50, Moto X30 Pro і Xiaomi 12S.

Про Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Ultra оснащений 6.7-дюймовим AMOLED-екраном з вбудованим сканером пальця, адаптивною частотою оновлення екрана від 1 до 120 Гц і роздільною здатністю Quad HD+. Всередині – топовий процесор Snapdragon 8 + Gen 1.

Як уже згадувалося, в цій моделі Xiaomi вперше застосувала новий великий датчик зображення Sony IMX989 оптичного формату 1 дюйм роздільною здатністю 50 Мп. Втім, фахівців DxOMark фотоможливості апарату не сильно вразили.

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