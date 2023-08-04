Також він оснащений "невбивним" корпусом і камерою нічного бачення, а просять за нього всього $170.

Виробник Fossibot, який спеціалізується на захищених пристроях, представив свій новітній смартфон Fossibot F102. Це суперавтономний і міцний апарат для представників небезпечних професій і любителів екстриму.

Новинка отримала міцний корпус з металу і гумових вставок, що кріпляться на болтах, сертифікований за військовим стандартом MIL-STD-810H. Смартфон можна занурювати у воду на тривалий час і упускати на жорсткі поверхні, пише NotebookCheck.

Головною його "фішкою" є акумулятор ємністю 16 500 мАг, що дозволяє телефону працювати в режимі очікування близько 50 днів. Швидка зарядка 33 Вт поповнює запаси акумулятора за 4 години. Вона теж захищена – може витримати температури від -30 до +50 градусів.

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Смартфон базується на процесорі Mediatek Helio G99, має 20 Гбайт ОЗУ і 256 Гбайт вбудованої пам'яті. Якщо є охота, можна поставити карту пам'яті на 2 Тбайт і зберігати на пристрої гігантську кількість даних. Основна камера тут знімає в 108-Мп, також є камера нічного бачення.

Враховуючи всі ці характеристики, ціна Fossibot F102 становить всього $170 (близько 6200 грн). Смартфон надійде в продаж 21 серпня, пізніше він з'явиться і на AliExpress.

Раніше на ринку було випущено одні з найкращих смарт-годинників Amazfit "за свої гроші". При ціні дешевше $100 покупці отримують автономність до 26 днів, понад 120 режимів і величезний екран.

Вибір недорогого смартфона в 2023 році може бути непростим завданням, адже ринок переповнений величезною кількістю моделей від різних виробників. УНІАН ділився рейтингом найкращих смартфонів за співвідношенням "ціна-якість".

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