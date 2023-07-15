Серед них – складаний смартфон MIX Fold 3, ігрофлагман Redmi й декілька планшетів.

В останній місяць літа Xiaomi порадує користувачів як мінімум чотирма новинками. Серед них, смартфони та планшети.

За даними китайського інсайдера Digital Chat Station, який регулярно публікує правдиві відомості про ще не випущені новинки, в серпні Xiaomi представить:

складаний смартфон MIX Fold 3;

ігрофлагман Redmi K60 Extreme Edition;

два планшети: Xiaomi Pad 6 Max і Redmi Pad 2.

Всі чотири пристрої сертифіковані китайським регулятором. З документації стало відомо, що MIX Fold і Pad 6 Max будуть підтримувати потужність зарядки до 67 Вт, Redmi K60 Extreme Edition відзначиться потужністю 120 Вт, а Redmi Pad 2 обмежиться 22,5 Вт.

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Попередні дані вказують, що складаний Mix Fold 3 буде тонших і легшим у порівнянні з попередником, а також отримає систему з чотирьох камер Leica. Redmi K60 Extreme Edition, за чутками, буде оснащено процесором MediaTek Dimensity 9200+, OLED-екраном з роздільною здатністю 1,5 K і 50-Мп камерою. А планшет Pad 6 Max, судячи з витоків, отримає величезний екран з діагоналлю 14 дюйма.

Конкретна дата презентації поки залишається в секреті.

Тим часом ми вже чекаємо, коли Xiaomi покаже ОС MIUI 15. На рідному ринку її представлять разом з новими флагманами Xiaomi 14, а до нас вона добереться на початку 2024 року.

Нагадаємо, головними фішками MIUI 15 на базі Android 14 стане оновлений інтерфейс в стилі Material You, динамічні теми, режим попереднього перегляду, підтримка нового режиму фотографування Ultra HDR, а також додаткові налаштування конфіденційності. Раніше став відомий список смартфонів, які точно залишаться без нової ОС.

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