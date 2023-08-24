До рейтингу потрапило відразу три смартфони Samsung, а ось пристроям Xiaomi місця не знайшлося.

За останні декілька років виробникам смартфонів вдалося вивести середньобюджетні апарати на новий рівень – більшість з них вже володіє топовими екранами, якісною оптикою для камери і вражаючою автономністю.

Редактори порталу Android Police відібрали найбільш збалансовані моделі, які можна сміливо брати в 2023 році. Найдорожчий смартфон в добірці обійдеться в $ 450, а найдешевший – в районі $150.

Google Pixel 6a ($350) – найбюджетніший "піксель" вкотре потрапив в топ найкращих смартфонів року. У нього компактні габарити, яскравий екран, одна з найкращих камер в своєму класі, топовий софт, а головне – доступний цінник.

($350) – найбюджетніший "піксель" вкотре потрапив в топ найкращих смартфонів року. У нього компактні габарити, яскравий екран, одна з найкращих камер в своєму класі, топовий софт, а головне – доступний цінник. Google Pixel 7a ($450) – заплативши $100 більше, покупці отримують низку значних апгрейдів у вигляді плавнішого екрана, швидкої зарядки і збільшеної автономності. А в плані функціонала телефон практично нічим не поступається дорожчим Pixel 7.

($450) – заплативши $100 більше, покупці отримують низку значних апгрейдів у вигляді плавнішого екрана, швидкої зарядки і збільшеної автономності. А в плані функціонала телефон практично нічим не поступається дорожчим Pixel 7. Samsung Galaxy A14 ($200) – на сьогодні це один з найдоступніших смартфонів лінійки Galaxy. Він отримав великий 6,6-дюймовий екран, сучасний дизайн, найкращий програмний софт і якісну камеру. Відео дня

Samsung Galaxy A54 ($450) – головний хіт 2022 року, але тепер він коштує ще дешевше. У нього все ще один з найкращих дисплеїв за свою ціну, потужний процесор і фотоможливості на рівні. А ще є захист від вологи і пилу, стереодинаміки і NFC-модуль.

OnePlus Nord N30 ($350) – середняк з 6,72-дюймовим IPS-дисплеєм, частотою оновлення 120 Гц і 108-мегапіксельним основним сенсором. Працює на потужному процесорі Snapdragon 695, який спокійно справляється з геймінгом на середніх налаштуваннях.

($350) – середняк з 6,72-дюймовим IPS-дисплеєм, частотою оновлення 120 Гц і 108-мегапіксельним основним сенсором. Працює на потужному процесорі Snapdragon 695, який спокійно справляється з геймінгом на середніх налаштуваннях. Samsung Galaxy A03s ($160) – простий девайс для найбільш невимогливих користувачів. Для них тут великий HD-дисплей на 6,5 дюйма, простенький процесор MediaTek Helio P35 (який все ж краще багатьох рішень в цьому ціновому сегменті), потрійна камера на 13+2+2 Мп і акумулятор на 5000 мАг.

($160) – простий девайс для найбільш невимогливих користувачів. Для них тут великий HD-дисплей на 6,5 дюйма, простенький процесор MediaTek Helio P35 (який все ж краще багатьох рішень в цьому ціновому сегменті), потрійна камера на 13+2+2 Мп і акумулятор на 5000 мАг. Moto G Stylus 2023 ($200) – по суті, це бюджетна і єдина альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на ринку. Смартфон поставляється зі стилусом і великою батареєю.

Якщо бюджет більше, УНІАН ділився рейтингом найкращих бюджетних флагманів вартістю 500 доларів. У плані потужності і функціоналу вони не сильно поступаються останнім айфонам і найдорожчим Android-флагманам.

Також є рейтинг найкращих компактних смартфонів для покупки в 2023 році. Вони вільно вміщуються в одній руці і підходять як для повсякденних завдань, так і розваг.

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