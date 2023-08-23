У нього розігнаний процесор і багато пам'яті, також він здатний коректно працювати під проливним дощем.

Сьогодні в Китаї стартували субфлагмана OnePlus Ace 2 Pro, який дебютував 16 серпня. Попри те, що новинка не входить в основну номерну серію, виробник характеризує її як "максимум для смартфонів на Android".

При ціні трохи дорожче $400, смартфон отримав рекордний обсяг оперативної пам'яті (24 Гбайт) і може похвалитися низкою ексклюзивних фішок. Серед них:

технологія антидощу Rainwater Touch Control. Його дисплей точно розпізнає торкання мокрих пальців: як в душі, так і в зливу.

розігнаний процесор Snapdragon 8 Gen 2, який виділяється наявністю великої випарної камери з поверхнею 9140 мм2.

одна з найшвидших зарядок на ринку (150 Вт). З 0% до 100% батарея заповнюється за 17 хвилин.

топовий сенсор Sony IMX890 на 50-мегапікселів. Відео дня

З інших специфікацій: 6,74-дюймовий екран OLED BOE Q9 + з частотою оновлення 120 Гц, 1 ТБ сховища і фронтальна камера Samsung S5K3P9 роздільною здатністю 12 мегапікселів. З "коробки" Асе 2 Pro працює на ColorOS 13.1 з ОС Android 13.

Новинку, у тому числі просувають як ігровий гаджет – у неї є спеціальний движок Super Frame Super Picture Engine, який підвищує кадрову частоту в іграх до 120 Гц, а також тактильний вібромотор з підстроюванням під основні жанри ігор.

Вартість базової версії OnePlus Ace 2 Pro (12/256 Гбайт) починається з 2999 юанів (~15 200 грн). Модель з 24 Гбайт ОЗУ і 1 Тбайт ПЗУ оцінили в 3999 юанів (~20 300 грн). За характеристиками і ціною девайс OnePlus нагадує Xiaomi Redmi K60 Ultra, який теж був представлений минулого тижня.

А вже в грудні очікується вихід OnePlus 12. Він стане одним з перших смартфонів на базі ще не представленого процесора Snapdragon 8 Gen 3. Також новинка зможе похвалитися збільшеним акумулятором і новими камерами.

Раніше УНІАН ділився рейтингом найкращих компактних смартфонів під будь-який бюджет. Вони вільно вміщуються в одній руці і підходять як для повсякденних завдань, так і розваг.

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