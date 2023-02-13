Intel, очікувано, здобув перемогу, демонструючи краще співвідношення ціни й продуктивності.

AMD і Intel – головні конкуренти на ринку комп'ютерних процесорів. Експерти ресурсу Tom's Hardware вирішили оцінити найактуальніші моделі обох виробників з метою з'ясувати, які чіпи краще і чому.

Процесори порівнювалися за семи критеріями: ціна, продуктивність в іграх і програмах, можливості для розгону, енергоспоживання, софт, архітектура та безпека.

Intel Core 13 проти AMD Ryzen 7000

Автори відзначають, що на цей момент, якщо ви шукаєте найшвидші чіпи на ринку за доступною ціною, вам слід звернути увагу на серію Intel Raptor Lake 13-го покоління.

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Відповіддю на них з боку AMD є процесори серії Ryzen 7000 на базі Zen 4. Однак ці чипсети, як і раніше, вимагають докуповувати дорогі материнські плати і DDR5, що заплутує ціннісну пропозицію.

Як результат, Intel здобув перемогу з рахунком 7:4.

Процесори Intel мають краще співвідношення ціни та якості.

Вони швидше в іграх.

Показують гарні результати в програмах і більше підходять для творців контенту (роботи з фото, відео і т.д.).

Вони хороші для розгону.

Сильною стороною Intel є софт і драйвера.

У актуальних чіпів Intel краще специфікації.

У них чудова архітектура.

Що стосується AMD Ryzen 7000, то головні "фішки" цих процесорів – енергоспоживання, більш досконалий техпроцес, високий рівень безпеки й якісна архітектура.

З чого зібрати ігровий комп'ютер в 2023 році

Попри те, що після "смерті" майнінгу відеокарти та комп'ютерні комплектуючі сильно подешевшали, ПК-гравці не поспішають робити апгрейд.

Згідно з детальним звітом, доступним на сайті Steam, найпопулярнішою відеокартою серед гравців, як і раніше, залишається GeForce GTX 1650 – вона встановлена в 6.04% систем. На другому і третьому місцях знаходяться GTX 1060 і мобільна RTX 3060.

У розділі, присвяченому процесору, домінують ПК з 6-ядерним CPU з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то в більшості ігрових комп'ютерів встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті. Підключається така система переважно до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

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