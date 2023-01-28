Топові відеокарти Radeon RX 7900 XT і 7900 XTX пропонують найгірші показники FPS на Долар США з усіх.

Компанія AMD в своєму блозі опублікувала діаграми продуктивності та цін для відеокарт RX 6000 і RX 7000. З них випливає, що відеокарти нового покоління, засновані на архітектурі RDNA 3, пропонують явно невигідну пропозицію в порівнянні з попереднім поколінням.

Графіки AMD явно показують, що з усіх графічних процесорів, що продаються в цей час, моделі RX 7000 пропонують найгірші показники FPS на долар США з усіх.

Наприклад, флагманська RX 7900 XTX в тестованих AMD іграх при 1080p-геймінгу (Apex Legends, Valorant, Call of Duty: Modern Warfare 2, The Callisto Protocol, GTA V і Overwatch 2) змогла видати в середньому 372 кадрів в секунду. У США за неї просять рівно $999. Тобто на один долар припадає 0,373 кадру.

Відео дня

У RX 7900 XT ситуація краще: за свої $899 покупці отримують 0,393 кадру за долар. Але найвигідніше RX 6400: на долар вона видає аж 0,849 кадру. Щоправда, там в середньому 110 fps, зате рекомендована ціна – $129.

Загалом, дивіться самі:

Нагадаємо, в середині грудня 2022 року AMD випустила свої нові топові відеокарти – Radeon RX 7900 XT і RX 7900 xtx. Перша коштує $899 (33 000 грн), друга – $999 (37 000 грн).

Для порівняння, головні конкуренти в особі NVIDIA RTX 4090 оцінені в $1599, а RTX 4080 – від $1199. При цьому в Європі через падіння курсу євро ціна на 4090 стартує з 1949 євро.

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