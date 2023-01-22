Таке зміщення політичних пріоритетів топ-менеджер пояснив активною цифровізацією всіх аспектів людської діяльності.

Протягом наступних кількох десятиліть комп'ютерні чіпи стануть важливішими за нафту, газ та іншу енергетичну сировину.

З таким прогнозом виступив глава Intel Пат Гелсінгер, виступаючи на економічному форумі в Давосі, повідомляє CNN.

За його словами, кожен аспект людського існування стає цифровим – а цифрові технології працюють на напівпровідниках. Тому надалі геополітика буде визначатися не нафтовими резервами – важливішу роль буде грати розташування фабрик з виробництва чіпів.

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Глава Intel підкреслив, що проблеми з поставками чіпів під час пандемії, а також війна в Україні стали наочними показниками, чому виробництво мікрочипів має бути набагато витриваліших та максимально захищеним від усіх зовнішніх факторів.

Але найсерйозніша проблема, за словами Гілсенгера, полягає в дисбалансі виробництва мікрочипів. Сьогодні Азія, Тайвань зокрема, домінує на ринку виробництва напівпровідників. Хоча США і Європа активно і спішно вживають заходів і вже будують нові фабрики, процес зміцнення виробництва на Заході може зайняти від 10 до 15 років.

Дефіцит мікросхем: як він виник і чим загрожує

Більшість з нас ніколи їх не бачило, але без комп'ютерних чіпів не зможуть працювати майже всі пристрої, які нас оточують: від настільних комп'ютерів і iPhone до автомобілів.

Перші ознаки майбутніх проблем з'явилися в 2020 році, проте передумови виникли не тільки через спалах коронавірусу; вони накопичувалися роками. До числа проблем, з якими зіткнулася напівпровідникова індустрія перед пандемією, аналітики відносять технології 5G, що збільшили попит на чіпи, і рішення США припинити продаж напівпровідників та інших технологій китайської Huawei, яка швидко окупувала потужності інших виробників своїми замовленнями.

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