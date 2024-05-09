Виробник позиціонує новинку як доступний смартфон для геймінгу.

Компанія Realme анонсувала новий недорогий апарат GT Neo 6. Смартфон - старша версія випущеного раніше Neo 6 SE, яка отримала оновлене залізо і ще парочку цікавих фішок.

Так, всередині встановлений продуктивний чип Snapdragon 8s Gen 3. У Realme кажуть, що гаджет потягне будь-які ігри, наприклад, вимогливий Genshin Impact за максимальних налаштувань графіки видає стабільні 60 FPS без просідань і перегріву. Швидкодію Realme GT Neo 6 також забезпечує швидкісна пам'ять LPDDR5X.

А ще Realme GT Neo 6 - найшвидше заряджається смартфон на Snapdragon 8s Gen 3. Швидка зарядка на 120 Вт дає змогу поповнити акумулятор на 50% за 10 хвилин. Виробник запевняє, що батарея 5500 мАг прослужить понад 4 роки.

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Характеристики Realme GT Neo 6

Екран: 6,78", 8T LTPO OLED, 2780×1264, адаптивні 120 Гц, яскравість до 6000 ніт, HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus 2;

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, Adreno 735;

Пам'ять: 12/16 ГБ оперативної LPDDR5X, 256/512 ГБ/1 ТБ користувацької UFS 4.0;

Камери: основна (50 Мп, f/1,8, Sony LYT-600), ширококутна (8 Мп, f/2,2, Sony IMX355), фронтальна (32 Мп, f/2,45, Sony IMX615);

Акумулятор: 5500 мАг, швидка зарядка 120 Вт.

З інших фішок - корпус із захистом від вологи/пилу за стандартом IP65, стереодинаміки, чип NFC, адаптери Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. А ще телефон доступний у незвичайному фіолетовому кольорі.

Realme GT Neo 6 оцінили щонайменше у 2099 юанів або близько 11 тисяч грн. Топова версія обійдеться в 2999 юанів або близько 16 тисяч грн. У Китаї смартфон стане доступний для купівлі з 15 травня.

Лідером за швидкістю зарядки серед девайсів усіх класів є Realme GT 3, що вийшов ще взимку 2023-го. Апарат отримав підтримку адаптера 240 Вт, чого достатньо, щоб зарядити батарею 4600 мАг за 9 хвилин і 30 секунд.

А бенчмарк напередодні AnTuTu представив рейтинг Android-смартфонів, які найкраще задовольняють потреби власників. Крім флагманів у топ-3 пробився недорогий апарат Honor.

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