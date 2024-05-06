Перші три місця займають пристрої Realme, Xiaomi і iQOO.

В останні кілька років виробники смартфонів влаштували гонитву за важливим аспектом – швидкістю заряджання. Багато користувачів радше купить телефон зі скромним часом роботи від одного заряду, але який можна в разі чого зарядити за лічені хвилини.

Портал PhoneArena склав рейтинг смартфонів із найшвидшою зарядкою у 2024 році. Виявилося, що серед них найчастіше зустрічаються середньобюджетні моделі або субфлагмани, тоді як дорогі флагмани рідко пропонують швидкі зарядки.

Лідером за швидкістю зарядки є Realme GT 3, що вийшов ще взимку 2023-го. Апарат отримав підтримку адаптера 240 Вт, чого достатньо, щоб зарядити батарею 4600 мАг за 9 хвилин і 30 секунд.

Друге місце посідає Redmi Note 12 Explorer із зарядкою 210 Вт і батареєю 4300 мАг. За такої потужності повне заряджання батареї займе трохи менше 10 хвилин.

Замикає трійку лідерів iQOO 10 Pro з адаптером потужністю 200 Вт – на повне заповнення заряду необхідно 10 хвилин. Відео дня

Також ультрашвидку зарядку можна знайти в OnePlus 10T (150 Вт), Moto Edge 30 Ultra (125 Вт) і Xiaomi 14 (120 Вт). Усім їм на повне відновлення енергії знадобиться менше 30 хвилин.

Щоб із пристроєм нічого не сталося, виробники оснащують такі смартфони рідинною системою охолодження і температурними датчиками. Таким чином, навіть після 1000 циклів зарядки ємність батареї не падає нижче 80%, а самі смартфони не перегріваються під час заряджання.

Показово, що визнані лідери індустрії в особі Apple і Samsung не загострюють увагу своїх користувачів на важливості швидкості відновлення енергії. iPhone 15 з офіційним адаптером живлення USB-C потужністю 25 Вт потрібно приблизно 2 години, щоб зарядитися. У Samsung чинний рекорд належить зарядці 45 Вт. З ним S24 Ultra набирає 100% за 65 хвилин.

Раніше компанія Samsung "прокачала" ШІ-функціями свої смартфони 2021 і 2022 років. Пристрій, використовуючи штучний інтелект, напише замість вас текст і скоротить листи, допоможе в обробці фоток або перекладе мову співрозмовника.

А якщо вам потрібен смартфон, продуктивності якого вистачить на п'ять років, популярний бенчмарк AnTuTu ділився списком найпотужніших телефонів у 2024 році. Перші три місця посідають пристрої Asus, iQOO і Red Magic.

Вас також можуть зацікавити новини: