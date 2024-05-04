У топ найкращих Android-девайсів потрапив бюджетний телефон: що це за модель

Модель може вважатися субфлагманом, але коштує вона дешевше 300 доларів.

Розробники найвідомішого мобільного бенчмарка AnTuTu опублікували новий рейтинг – смартфони відбиралися на основі рецензій реальних користувачів. Окрім флагманів до "андроїдного" топ-3 пробився недорогий апарат Honor.

На думку користувачів, Honor X50 GT, який у Китаї продають за $280, є кращим за низку флагманів. Апарат посів 3 місце рейтингу AnTuTu, отримавши 94,62% захоплених відгуків. Цей бюджетник, наприклад, обійшов Galaxy S24 Ultra і Oppo Find X7 Ultra.

Лідер топа – Galaxy S23 Ultra, який отримав 95,4% хороших відгуків. Весь список можна подивитися нижче:

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Чим же такий гарний Honor X50 GT? Телефон має 6,78-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2652 х 1200 пікселів і частотою до 120 Гц. Новинка побудована на не найсвіжішому чипі Snapdragon 8+ Gen 1, проте в рейтингу MasterLu вона посіла друге місце за плавністю інтерфейсу, обійшовши набагато потужніші Asus ROG Phone 8 і Oppo Find X7.

Ємність акумулятора девайса становить 5800 мАг – в ігри на смартфоні можна грати 12 годин поспіль. Основна камера отримала сенсор Samsung HM6 з роздільною здатністю 108 Мп. Ще є чип NFC, адаптери Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2 і пара мікрофонів. Honor X50 GT вийшов у січні і вже доступний на Aliexpress за ціною 14 000 грн.

А серед користувачів Apple найулюбленішими iPhone у 2024 році є iPhone 12 Mini, iPhone SE 2 та iPhone 8. Таким чином, сьогодні більшою симпатією користуються раритетні iPhone, які вирізняються компактним дизайном, порівняно з більш сучасними версіями.

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