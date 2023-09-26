iPhone 15 Pro Max з невеликою перевагою переміг у цьому змаганні. Смартфон здатний працювати без перерв 10 з половиною годин.

У 2023 році одним з ключових параметрів при виборі смартфона є його час автономної роботи. У минулому Айфони часто поступалися Android-гаджетам в цьому плані, проте в останніх поколіннях цей недолік був усунутий.

Нове порівняння показало, що в плані автономності iPhone 15 Pro Max крутіше основних конкурентів на Android. У битві проти айфона взяли участь Galaxy S23 Ultra, Pixel 7 Pro, OnePlus 11, Xiaomi 13 Ultra, а також торішній 14 Pro Max.

Тест автономності охоплює використання смартфонів в змішаному режимі: ігри, соцмережі, відео, серфінг в інтернеті, використання камери тощо. Найновіший і найдорожчий смартфон Apple витримав 10 з половиною годин. Ось весь список:

Google Pixel 7 Pro — 8 годин 13 хвилин

OnePlus 11 — 9 годин 49 хвилин

iPhone 14 Pro Max — 9 годин 59 хвилин

Xiaomi 13 Ultra — 10 годин 1 хвилина

Samsung Galaxy S23 Ultra — 10 годин 27 хвилин

iPhone 15 Pro Max — 10 годин 31 хвилина

Показово, що у iPhone 14 Pro Max та iPhone 15 Pro Max найменш місткі акумулятори з усіх протестованих смартфонів: 4323 мАг і 4422 мАг відповідно. Незважаючи на це, флагман Apple в цьому році знову крутіше конкурентів.

Разом з тим серед нових iPhone 15 найбільш автономним, як ми вже знаємо, виявився зовсім не Pro Max, але він посів друге місце. Тести показали, що 15 Plus – найбільш "довгоживуча" модель в серії.

Не встиг iPhone 15 надійти в продаж, як в мережі почали з'являтися перші подробиці iPhone 16, які вийдуть восени 2024 року. Якщо вірити витокам, вони будуть на голову крутіше актуальних моделей.

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