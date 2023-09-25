Дешевший 15 Plus протримався на півтори години довше, ніж 15 Pro Max.

Популярний ютубер Mrwhosetheboss з 16,4 млн підписників замірив, скільки смартфони лінійки iPhone 15 пропрацюють від одного заряду. І заодно порівняв автономність нових айфонів з попередніми поколіннями.

Оскільки сама Apple вказує автономність iPhone при перегляді відео, автор ролика змоделював більш реалістичну схему щоденного використання: YouTube, ігри, соцмережі, камера. Головна умова – екрани смартфонів повинні завжди залишатися включеними, поки не розрядиться батарея.

Першим розрядився базовий iPhone 14, пропрацювавши 9 годин і 2 хвилини. За ним "здались" iPhone 15 Pro та iPhone 15 з результатом в 9:20 та 9:57 відповідно.

Наступними вимкнулись iPhone 14 Pro Max (10 годин і 54 хвилини), iPhone 13 Pro Max (11 годин і 19 хвилин) і iPhone 15 Pro Max (11 годин і 41 хвилина)

Таким чином лідером автономності став iPhone 15 Plus, який пропрацював значні 13 годин і 19 хвилин.

Автор ролика зазначив, що нове покоління в цілому показало себе краще в плані автономності, ніж минуле. Проте фінальний результат виглядає цікавим, оскільки 15 Pro Max перевершує 15 Plus-версію по місткості акумулятора (4422 мАг проти 4383 мАг), а також оснащується більш потужним процесором з високою енергоефективністю.

Apple офіційно представила лінійку iPhone 15 в середині вересня. Головною зміною став перехід на USB-C у всіх моделях. Тепер користувачі зможуть застосовувати один кабель для зарядки своїх гаджетів. Більше про зміни в 15-му модельному ряді читайте в окремій замітці.

А тим часом в мережі вже починають з'являтися перші подробиці iPhone 16, які вийдуть восени 2024 року. Очікується, що в наступному році Apple переведе всю лінійку айфонів на 120-герцові дисплеї.

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