Разом з тим зростання цін на чіпи пам'яті позначиться і на виробниках смартфонів, ПК та інших пристроїв.

У 2024 році може початися подорожчання SSD-накопичувачів на суттєві 50%. Найбільші виробники пам'яті продовжуватимуть агресивно збільшувати ціни після тривалого періоду, коли ціни через перевиробництво та слабкий попит були дуже низькими.

Про це йдеться у звіті TrendForce. Так, накопичувач Crucial MX500 об'ємом 1 терабайт, який у вересні коштував 48 доларів, а зараз пропонується за $65, в осяжному майбутньому може подорожчати до позначки в 100 і більше доларів.

Разом з тим зростання цін на чіпи пам'яті позначиться і на інших товарах, для виробництва яких вони необхідні: смартфонів та інших мобільних гаджетів, планшетів, ноутбуків, відзначили аналітики.

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Зазначається, що перша половина 2023 року була найвдалішим часом для покупки SSD – через надлишок і слабкий попит вони коштували рекордно дешево. Однак така ситуація не влаштовувала найбільших виробників пам'яті – Samsung, Hynix і Micron – і вони навмисно знизили обсяги випуску своєї продукції.

З чого зібрати ігровий ПК в 2024 році

Під кінець 2023 року Valve випустила свіжий звіт щодо "заліза" користувачів Steam. Він дозволяє дізнатися, на якій збірці ПК грає більше всіх геймерів.

Статистика показує, що Nvidia RTX 3060 – найпопулярніша відеокарта серед гравців. "Народні" GTX 1650 і GTX 1060 втрачають свою актуальність. В цілому, в топ-10 не знайшлося жодної карти AMD Radeon. Як і представників серії RTX 40.

Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують 6-ядерні моделі Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ. Водночас все більше геймерів, якщо спиратися на статистику Steam, надають перевагу Windows 11.

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