До традиційного топу увійшло три моделі. Всі вони пропонують оптимальний баланс ціни і продуктивності.

Популярний техно-портал PC Gamer продовжує підбивати підсумки цього року і називати найкраще залізо, випущене за останні 12 місяців. Слідом за рейтингом відеокарт експерти склали топ найцікавіших процесорів 2023 року.

До топу 2023 року увійшло три моделі: одна від Intel і дві від AMD. Вони пропонують оптимальний баланс ціни та продуктивності.

Ryzen 7 7800Х3D, випущений в квітні, назвали найкращим ігровим CPU в історії AMD. Завдяки технології 3D V-Cache і загальному обсягу кеша 96 МБ даний процесор видає феноменальну продуктивність. Крім того, цінник на цю модель більш ніж адекватний – в районі 360 доларів.

Core i5-13400F став найкращим процесором 2023 від Intel і оптимальним варіантом для збірки недорогого ігрового ПК. При вартості в $200 він пропонує високу продуктивність як в іграх, так і в робочих додатках, крім того, в порівнянні з іншими моделями Core 13-го покоління, даний процесор має низьке енергоспоживання,

У трійку лідерів також увійшов Ryzen 9 7900, який в плані продуктивності не сильно поступається 7900X, але споживає набагато менше енергії, ба більше, він холодніше і дешевше.

Відео дня

Раніше фахівці назвали 5 найоптимальніших ігрових зв'язок процесор/відеокарта. Як зазначається, зараз ситуація з доступністю і вартістю CPU і GPU стала помітно краще, тому це, мабуть, найкращий час для апгрейда або збірки нового ігрового ПК.

А магазин ігор Steam на початку місяця ділився статистикою, яка збірка ПК вважається найоптимальнішою в 2023 році серед гравців. Число гравців з Windows 11 щомісяця збільшується, а RTX 3060 тепер найпопулярніша відеокарта.

Вас також можуть зацікавити новини: