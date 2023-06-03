Флагман Xiaomi 13 Ultra з найяскравішим екраном в світі та камерою від Leica дебютує на глобальному ринку вже 8 червня.

Xiaomi готується до запуску глобальної версії свого нового флагмана – 13 Ultra. Апарат отримав найпередовіші рішення в індустрії і на сьогодні може вважатися одним з найбільш наворочених смартфонів не тільки в лінійці китайського виробника, але й загалом.

Компанія вже підтвердила, що станеться це 8 червня. Також очікується, що в Європі буде представлена лише одна конфігурація пристрою – 12/512 ГБ. Причому, згідно з численними витоками, вартість смартфона може виявитися найвищою серед Android-флагманів.

Очікується, що в Європі Xiaomi 13 Ultra буде пропонуватися за ціною від €1,3 або €1,5 тис. (від 51 або 60 тис. грн). Нагадаємо, що в Китаї ціни стартують від 875 доларів (близько 33 000 грн) за версію 12/256 ГБ.

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Xiaomi 13 Ultra – "вбивця" флагманів Apple і Samsung

На тлі конкурентів флагман Xiaomi виділяється "горбатим" корпусом з покриттям з екошкіри і набором камер: відразу 4 сенсори по 50 мегапікселів кожен з "найпросунутішою" оптикою від Leica. Ще смартфон отримав найяскравіший дисплей у світі – пікове значення становить 2600 ніт.

Основні спеки такі – 6,73-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen 2, батарея на 5000 мАг з зарядкою 90 Вт по дроту і 50 Вт бездротової, а ОС представлена Android 13 з оболонкою MIUI 14.

Рейтинг задоволеності покупців Xiaomi 13 Ultra, за даними AnTuTu, перевищив 96%. Він розділив перше місце з Realme 10 Pro+.

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