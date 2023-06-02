Травневий рейтинг очолив IQOO Neo 8 Pro, який став першим у світі смартфоном на базі нового процесора Dimensity 9200+.

У таборі Android останнім часом постійно змінюється лідер рейтингу найпродуктивніших смартфонів. Бенчмарк AnTuTu, що займається порівняльними тестами смартфонів, оновив свій щомісячний рейтинг найпотужніших флагманських смартфонів на основі Android.

Найновіший iQOO Neo8 Pro дебютував лише минулого тижня, проте вже не тільки потрапив до рейтингу AnTuTu, а й одразу посів перше місце. Ба більше, він став єдиною моделлю на базі процесора MediaTek, тоді як всі інші місця рейтингу належать моделям суперницької Qualcomm.

Друге місце з відривом в 124 тис.балів займає OnePlus 11, а третє – Oppo Find X6 Pro. Показово, що квітневий лідер в особі Asus ROG 7 Pro взагалі не потрапив в топ-10.

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Також звання найпотужніших пристроїв у травні розділили між собою iQOO 11 Pro, RedMagic 8 Pro (він же Red Devils 8 Pro), Vivo x Fold2, Vivo X90 Pro+, Xiaomi 13 Ultra, iQOO 11 і Meizu 20 Pro.

Також AnTuTu оновив список найкращих смартфонів на Android субфлагманского рівня. Тут перше місце віддали Realme GT Neo5 SE, відразу за ним – Redmi Note 12 Turbo. Обидві ці моделі очолюють травневий рейтинг з істотним відривом від всіх інших.

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