Офіційна інформація від президента китайського гіганта.

Асортимент телефонів Xiaomi безупинно поповнюється новими моделями і серіями, через що легко заплутатися при виборі ідеального апарату. Лу Вейбінг, керівник Xiaomi та генеральний менеджер бренду Redmi, розкрив найбільш продавані смартфони обох компаній на сьогодні.

Обійшлося в цілому без сюрпризів: лідером в стані Xiaomi виявився Xiaomi 13, а серед телефонів Redmi – Redmi K60.

Ціна Redmi K60 стартує з позначки 290 доларів і, багато в чому, це найкращі пристрої за всю історію бренду. Він заснований на процесорі Snapdragon 8+ Gen 1 і має високоякісний OLED-дисплей з роздільною здатністю 2K і частотою 120 Гц. А основну камеру на 64 Мп доповнює ширік на 8 Мп і макро на 2 Мп.

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Що ж до Xiaomi 13, то смартфон є повноцінним флагманом – звідси і ціна в $515 за базову версію. Девайс оснащений одним з найкращих екранів на ринку і найтоповішим процесором Snapdragon 8 Gen 2. Система камер в телефоні розроблена спільно з Leica, відомим виробником камер високої якості.

Xiaomi випустила в Європі "вбивцю" iPhone і Samsung

Раніше цього місяця суперфлагман Xiaomi 13 Ultra офіційно дістався до Європи. Він отримав найпотужнішу начинку на сьогодні, рекордно яскравий дисплей і передові камери від Leica.

Основна "начинка" така – 6,73-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen 2 і батарея на 5000 мАг зі швидкою провідною зарядкою 90 Вт – на 100% акумулятор заряджається за 35 хвилин. Флагман працює на Android 13 з MIUI 14.

А вже наприкінці 2023 року очікується дебют лінійки Xiaomi 14. Як очікується, рамка нового флагмана складе всього 1 мм – це буде рекорд серед усіх смартфонів. У плані "начинки" теж очікуються поліпшення, як мінімум, новітній процесор Snapdragon 8 Gen 3, а також просунуті камери від Leica.

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