При ціні $300 новинка пропонує яскравий AMOLED-дисплей, нову прошивку HyperOS, а по начинці обходить деякі бюджетні флагмани.

Компанія Xiaomi представила свій перший девайс 2024 року – середньобюджетний апарат Poco X6 Pro. Новинка виконана в пізнаваному для бренду стилі та пропонує оптимальне співвідношення ціни і характеристик.

За ціною $300 смартфон пропонує крутий AMOLED-дисплей з частотою 120 Гц і яскравістю 1800 ніт, нову оболонку HyperOS прямо з коробки, а по начинці він обходить деякі бюджетні флагмани, пише Gizmochina.

Основні фішки Poco X6 Pro:

Екран AMOLED CrystalRes діагоналлю 6,67 дюйма з роздільною здатністю 1,5 К. Є підтримка частоти 120 Гц, максимальна яскравість становить 1800 ніт.

Процесор Dimensity 8300-Ultra, що набирає в тесті AnTuTu близько 1.4 млн. балів. Це майже в 3 рази краще показників торішнього Poco X5 Pro.

Батарея на 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 67 Вт.

Є стереодинаміки, USB-C, NFC, Bluetooth 5.4, захисне скло Corning Gorilla Glass 5.

Апарат вийшов з потрійною камерою, вписаною в прямокутний блок. Тут є основний сенсор на 64 мегапікселі з оптичною стабілізацією і парочка додаткових, які мають роздільну здатність 8 і 2 мегапікселі. Смартфон вміє знімати відео в 4К, а спереду розташовується селфі-камера на 16 мегапікселів.

Відео дня

Вартість початкової версії Poco X6 Pro на 8/256 Гбайт становить 300 доларів (~11 300 грн). А найтоповіша версія з 12 Гбайт оперативної і 512 ГБ флеш-пам'яті оцінена в 325 доларів (~12 300 грн). У Європі продажі стартують найближчим часом.

А в березні-квітні компанія представить Xiaomi 14 Ultra. Це топовий камерофон, який складе конкуренцію iPhone 15 Pro Max і Galaxy S24 Ultra. Джерело пише, що 14 Ultra вийде доволі незвичайним камерофоном.

Раніше в 2024 році OnePlus вже представила свій новий продуктивний і недорогий смартфон. Модель Ace 3 отримала дизайн і дисплей від топової моделі, однак процесор і камери простіші.

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