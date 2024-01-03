У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi k70e, а в найдорожчій – Nubia Z60 Ultra.

Команда бенчмарка AnTuTu опублікувала фінальний в 2023 році топ найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціни і продуктивності. Традиційно було складено рейтинги відразу в декількох цінових категоріях – на початку 2024 року саме вони пропонують максимум функціонала за адекватну ціну.

Найвигіднішою покупкою сьогодні фахівці називають моделі серії Redmi K70 – багато в чому, це найкращі пристрої за всю історію бренду.

Серед Android-смартфонів, які можна купити до 275 доларів, лідером став Redmi K70E. Дизайном він схожий на Redmi K70 і K70 Pro, але "начинка" простіше, а ціна нижче. Друге і третє місця дісталося Redmi Note 12 Turbo і Realme GT Neo5 SE.

Далі йде рейтинг смартфонів, які продаються від 280 до 410 доларів. Десятку очолив iQOO Neo9 на Snadragon 8 Gen 2, відразу за ним – "старший брат" iQOO Neo9 Pro, але з Dimensity 9300. Третє місце дісталося Redmi К70. Відео дня

За ціною до 550 доларів перші три місця належать Redmi K70 Pro, Realme GT5 Pro та Meizu 21.

Остання категорія включає флагманські смартфони, вартість яких стартує з позначки в 550 доларів. Тут переможцем став Nubia Z60 Ultra – доволі цікавий гаджет з потужним набором камер і батареєю на 6000 мАг. OnePlus 12 і iQOO 12 Pro замикають трійку.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, бенчмарк AnTuTu ділився рейтингом найпродуктивніших смартфонів на початок 2024 року. Так, лідер рейтингу по потужності обходить iPhone 15 Pro Max майже на 30%, при цьому коштує в два рази дешевше.

А вже 17 січня дебютує Samsung Galaxy S24 – ця Android-лінійка буде актуальна весь 2024 рік. Компанія збирається реалізувати в ній всі найактуальніші тренди і "фішки", при цьому ціни нібито не виростуть.

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