Команда бенчмарка AnTuTu опублікувала фінальний в 2023 році топ найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціни і продуктивності. Традиційно було складено рейтинги відразу в декількох цінових категоріях – на початку 2024 року саме вони пропонують максимум функціонала за адекватну ціну.
Найвигіднішою покупкою сьогодні фахівці називають моделі серії Redmi K70 – багато в чому, це найкращі пристрої за всю історію бренду.
- Серед Android-смартфонів, які можна купити до 275 доларів, лідером став Redmi K70E. Дизайном він схожий на Redmi K70 і K70 Pro, але "начинка" простіше, а ціна нижче. Друге і третє місця дісталося Redmi Note 12 Turbo і Realme GT Neo5 SE.
Далі йде рейтинг смартфонів, які продаються від 280 до 410 доларів. Десятку очолив iQOO Neo9 на Snadragon 8 Gen 2, відразу за ним – "старший брат" iQOO Neo9 Pro, але з Dimensity 9300. Третє місце дісталося Redmi К70.Відео дня
- За ціною до 550 доларів перші три місця належать Redmi K70 Pro, Realme GT5 Pro та Meizu 21.
Остання категорія включає флагманські смартфони, вартість яких стартує з позначки в 550 доларів. Тут переможцем став Nubia Z60 Ultra – доволі цікавий гаджет з потужним набором камер і батареєю на 6000 мАг. OnePlus 12 і iQOO 12 Pro замикають трійку.
Якщо ви в пошуках потужної начинки, бенчмарк AnTuTu ділився рейтингом найпродуктивніших смартфонів на початок 2024 року. Так, лідер рейтингу по потужності обходить iPhone 15 Pro Max майже на 30%, при цьому коштує в два рази дешевше.
А вже 17 січня дебютує Samsung Galaxy S24 – ця Android-лінійка буде актуальна весь 2024 рік. Компанія збирається реалізувати в ній всі найактуальніші тренди і "фішки", при цьому ціни нібито не виростуть.