За ціною 370 доларів смартфон пропонує низку фішок, включаючи дизайн та дисплей від OnePlus 12.

Компанія OnePlus першою в 2024 році представила свій новий продуктивний і недорогий смартфон. Модель Ace 3 отримала дизайн і дисплей від топової моделі, однак процесор і камери простіші.

За продуктивність в ньому відповідає позаторішній Snapdragon 8 Gen 2, тому його не можна флагманом нової хвилі, але для своєї ціни в 2599 юанів (~370 доларів) смартфон пропонує багато всього цікавого, пише Gizchina.

Характеристики OnePlus Ace 3:

Дисплей: 6,78", 2780×1260, LTPO AMOLED, 120 Гц, 4500 ніт, Dolby Vision.

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 з великою системою охолодження.

Пам'ять: 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, 256/512 ГБ або 1 ТБ постійної UFS 4.0.

Камера: основна 50 Мп (f/1,8, 24 мм, OIS), ширококутна 8 Мп (f/1,8, 24 мм, OIS), макро 2 Мп (f/2,4, 22 мм), фронтальна 16 Мп (f/2,4).

Батарея: 5500 мАг, швидка зарядка (100 Вт).

Новинка набирає в бенчмарку AnTuTu 1,743 млн балів. У OnePlus кажуть, що завдяки новій технології зберігання даних власної розробки Ace 3 навіть через чотири роки використання буде працювати так само швидко, як ніби його тільки сьогодні дістали з коробки.

Крім того, OnePlus Ace 3 став першим у світі неігровим смартфоном з акумулятором великої місткості 5500 мАг. А завдяки швидкій зарядці батарея заряджається з 0% до 100% за 27 хвилин.

У Китаї ціна OnePlus Ace 3 варіюється від 2599 юанів (~14 000 грн) за версію 12/256 ГБ до 3499 юанів (~18 000 грн) за версію на 16 ГБ/1 ТБ. В Європі смартфон буде продаватися як OnePlus 12R – його представлять 23 січня.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, популярний бенчмарк AnTuTu ділився рейтингом найпродуктивніших смартфонів на початок 2024 року. Так, лідер рейтингу по потужності обходить iPhone 15 Pro Max майже на 30%, при цьому коштує в два рази дешевше.

А вже 17 січня дебютує Samsung Galaxy S24 – ця Android-лінійка буде актуальна весь 2024 рік. Компанія збирається реалізувати в ній всі найактуальніші тренди і "фішки", при цьому ціни нібито не виростуть.

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