OnePlus 12 став серйозним оновленням торішньої моделі, при цьому ціна залишилася колишньою.

У Китаї нарешті офіційно представили новий топовий смартфон OnePlus 12. Модель отримала найбільш передові рішення в індустрії і на поточний момент є найпотужнішим смартфоном не тільки серед Android, але й в принципі.

OnePlus 12 став серйозним оновленням торішньої моделі: він отримав камери Hasselblad з новим основним датчиком LYT-808 від Sony, екран з рекордною яскравістю 4500 ніт і низку інших фішок, передає Gizmochina.

Основні характеристики OnePlus 12:

Дисплей: 6,82", 3168×1440, LTPO AMOLED, 120 Гц, 4500 ніт, Dolby Vision.

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,30 ГГц, Adreno 750.

Пам'ять: 12, 16 або 24 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, 256/512 ГБ або 1 ТБ постійної UFS 4.0.

Камера: Основна 50 Мп (f/1,6, 1/1,4", OIS), ширококутна 48 Мп( f/2,2, 114°), телефото 64 Мп (f/2,6, 3x, OIS), фронтальна 32 Мп (f/2,4).

Батарея: 5400 мАг, швидка зарядка (100 Вт), бездротова зарядка (50 Вт).

Офіційний результат тесту OnePlus 12 в бенчмарку AnTuTu – 2.31 млн балів. Це новий рекорд серед усіх смартфонів на ринку. Такого запасу продуктивності вистачить на багато років.

Відео дня

За даними OnePlus, апарат працює 1,79 дня в автономному режимі, і це також рекорд серед флагманів нового покоління. Живлення смартфона управляє співпроцесор SUPERVOOC S: повна зарядка батареї провідним способом займає 26 хвилин.

Ще у новинки є голографічний звук, найпотужніший вібромотор в галузі, багатофункціональний NFC, а також стереодинаміки Dolby Atmos і підекранний оптичний сканер відбитків пальців.

У Китаї ціна OnePlus 12 варіюється від 4299 юанів (~22 000 грн) за версію 12/256 ГБ до 5799 юанів (~30 000 грн) за версію на 24 ГБ/1 ТБ. Смартфон поки представлений тільки в Китаї, але глобальна прем'єра не змусить себе чекати.

Раніше цієї осені OnePlus представила свій перший складаний смартфон OnePlus Open. Він виконаний у формі "розкладачки" і отримав топові LTPO-дисплеї і Snapdragon 8 Gen 2. Багато рецензентів називають його найкращим складаним смартфоном на сьогодні.

А вже наступного місяця дебютує Samsung Galaxy S24 – це буде головна Android-серія 2024 року. Компанія збирається реалізувати в ній всі найактуальніші тренди і "фішки". Як мінімум, ми чули про функцію супутникового зв'язку, ШІ-фішки і титанову рамку.

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