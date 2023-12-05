Представлений OnePlus 12: характеристики та ціни / фото OnePlus

У Китаї нарешті офіційно представили новий топовий смартфон OnePlus 12. Модель отримала найбільш передові рішення в індустрії і на поточний момент є найпотужнішим смартфоном не тільки серед Android, але й в принципі.

OnePlus 12 став серйозним оновленням торішньої моделі: він отримав камери Hasselblad з новим основним датчиком LYT-808 від Sony, екран з рекордною яскравістю 4500 ніт і низку інших фішок, передає Gizmochina.

Основні характеристики OnePlus 12:

  • Дисплей: 6,82", 3168×1440, LTPO AMOLED, 120 Гц, 4500 ніт, Dolby Vision.
  • Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,30 ГГц, Adreno 750.
  • Пам'ять: 12, 16 або 24 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, 256/512 ГБ або 1 ТБ постійної UFS 4.0.
  • Камера: Основна 50 Мп (f/1,6, 1/1,4", OIS), ширококутна 48 Мп( f/2,2, 114°), телефото 64 Мп (f/2,6, 3x, OIS), фронтальна 32 Мп (f/2,4).
  • Батарея: 5400 мАг, швидка зарядка (100 Вт), бездротова зарядка (50 Вт).

Офіційний результат тесту OnePlus 12 в бенчмарку AnTuTu – 2.31 млн балів. Це новий рекорд серед усіх смартфонів на ринку. Такого запасу продуктивності вистачить на багато років.

Відео дня

За даними OnePlus, апарат працює 1,79 дня в автономному режимі, і це також рекорд серед флагманів нового покоління. Живлення смартфона управляє співпроцесор SUPERVOOC S: повна зарядка батареї провідним способом займає 26 хвилин.

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Ще у новинки є голографічний звук, найпотужніший вібромотор в галузі, багатофункціональний NFC, а також стереодинаміки Dolby Atmos і підекранний оптичний сканер відбитків пальців.

У Китаї ціна OnePlus 12 варіюється від 4299 юанів (~22 000 грн) за версію 12/256 ГБ до 5799 юанів (~30 000 грн) за версію на 24 ГБ/1 ТБ. Смартфон поки представлений тільки в Китаї, але глобальна прем'єра не змусить себе чекати.

Фото OnePlus 12 05 грудня 2023
Фото OnePlus 12 05 грудня 2023
Фото OnePlus 12 05 грудня 2023
Фото OnePlus 12 05 грудня 2023
Фото OnePlus 12 05 грудня 2023
Фото OnePlus 12 05 грудня 2023

Раніше цієї осені OnePlus представила свій перший складаний смартфон OnePlus Open. Він виконаний у формі "розкладачки" і отримав топові LTPO-дисплеї і Snapdragon 8 Gen 2. Багато рецензентів називають його найкращим складаним смартфоном на сьогодні.

А вже наступного місяця дебютує Samsung Galaxy S24 – це буде головна Android-серія 2024 року. Компанія збирається реалізувати в ній всі найактуальніші тренди і "фішки". Як мінімум, ми чули про функцію супутникового зв'язку, ШІ-фішки і титанову рамку.

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