Найбільш відчутно подешевшали Radeon RX 7900 XT і 7800 XT, причому як в США, так і Європі.

Після появи "супервідеокарт" NVIDIA конкуренти з AMD переглянули цінник своїх топових моделей Radeon. У США і Європі вартість деяких прискорювачів почала падати ще на початку лютого, а тепер це явище стало більш масовим, звернули увагу ЗМІ.

Наприклад, на Amazon повно пропозицій з Radeon RX 7900 XT за $700 замість звичних $900. При цьому мова не про знижку або якусь уцінку, а звичайну ціну. Radeon RX 7800 XT теж опустився в ціні на 200 доларів в США і 200 євро в Європі.

Таким чином, RX 7800 XT тепер пропонується на 150 євро дешевше, ніж RTX 4070 Super, а RX 7900 XT – дешевше RTX 4070 Ti Super на 160 євро і більше. При цьому в плані потужності моделі AMD в порівнянні з конкурентами більш-менш рівні, але пропонують більше відеопам'яті.

Відео дня

Аналогічна ситуація спостерігається і в середньобюджетному сегменті. Так, Radeon RX 7700 XT, яка на момент виходу у вересні 2023 року коштувала 500 доларів, а часом подешевшала до $450, сьогодні можна знайти за ~$350.

А в кінці січня AMD випустила нову "народну" відеокарту для геймерів з 16 Гбайт пам'яті. Оцінили її в $329, тобто приблизно на рівні GeForce RTX 4060, але у "зеленої" всього 8 ГБ пам'яті.

Нещодавно з'являлися дані про те, що незабаром геймери можуть зіткнутися з дефіцитом відеокарт Nvidia. Все через те, що компанія переорієнтується на розвиток прискорювачів для навчання і роботи штучного інтелекту. Зараз він куди прибутковіше, ніж споживчі відеокарти.

Нагадаємо, 2020-2022-й стали роками, коли на ринку утворився дефіцит відеокарт, через що ціни на них зросли чи не втричі. Частково це було пов'язано з пандемією і проблемами у виробників чіпів, які не встигали покрити висхідний попит.

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