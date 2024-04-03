"Десятка" займає майже 70% домінування на ринку OC Windows.

Частка актуальної операційної системи від Microsoft – Windows 11 – за останні місяці несподівано знизилася. Про це йдеться у свіжому звіті Statcounter.

За даними аналітиків, за підсумками березня 2024 року частка ринку Windows 11 впала до 26,78%, що на 1,5% менше, ніж місяцем раніше. Користувачів "десятки", навпаки, стає дедалі більше: юзери активно відкочують свої комп'ютери на "стару-добру" ОС.

Світова статистика систем Windows від StatCounter:

Windows 10 – 69,04% (+1,81)

Windows 11 – 26,72% (-1,5)

Windows 7 – 3,04% (-0,06)

Windows 8.1 – 0,44% (-0,22)

Windows XP – 0,39% (-0,13)

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Показово, що ще в лютому 2024, безпосередньо перед спадом, Windows 11 показала свій найкращий результат з моменту релізу – 28,18%. Аналітики вважають, що спаду популярності W11 сприяє сама Microsoft: останнім часом софтверний гігант активізував агресивний маркетинг із просування нової ОС, який спрацював у зворотний бік.

Що стосується України, то тут Windows 11 зовсім безнадійно програє "десятці". Її встановлено лише на 12,5% комп'ютерах, тоді як 81% користувачів віддає перевагу Windows 10. Цікавим є ще той факт, що частка Windows 7 серед українців становить 4,7%.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Microsoft оголосила, що Windows 10 більше не отримуватиме функціональних нововведень – лише виправлення помилок і патчі безпеки. Проте підтримка ОС продовжиться до жовтня 2025 року.

А активно циркулюючі в мережі чутки про близький реліз Windows 12 виявилися хибними: Microsoft офіційно підтвердила, що не буде випускати нову операційку в 2024 році. Замість неї компанія готує найбільше оновлення в історії Windows 11 з купою ШІ-функцій.

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