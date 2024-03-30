Свіжий апдейт порадує, зокрема користувачів комп'ютерів на базі процесорів AMD Ryzen.

Днями компанія Microsoft випустила оновлення KB5035942 для ОС Windows 11. Воно не лише включає нові функції Moment 5, а й виправляє доволі серйозну помилку з уповільненням ПК із процесорами AMD Ryzen.

Як пише Windows Latest, деякий час тому власники ПК і ноутбуків на базі процесорів AMD стали скаржитися на суттєве зниження продуктивності. Девайс тупив, глючив і зависав у найпростіших завданнях. Ба більше, деякі юзери навіть ловили BSOD, відомий у народі як "синій екран смерті".

Якщо ви зіткнулися з такими проблемами, то встановіть оновлення якомога швидше. На поточний момент він має статус необов'язкового, тому багато постраждалих могли навіть не помітити його вихід.

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Щоб завантажити KB5035942, користувачам Windows 11 рекомендується відкрити "Центр оновлень Windows" і перевірити наявність свіжих апдейтів.

Крім виправлень багів, Windows 11 Moment 5 приносить досить багато нововведень. Серед них: поліпшення Copilot, нові можливості голосового керування системою, оновлена опція Nearby Share, можливість транслювати вміст екрана смартфона на ПК і багато іншого.

Останні чутки про близький реліз Windows 12 виявилися неправдивими: Microsoft офіційно підтвердила, що не планує випускати нову операційну систему у 2024 році. Замість неї корпорація випустить оновлення Windows 11 під номером 24H2, яке стане найбільшим в історії ОС.

Окрім ШІ-функцій, апдейт принесе технологію апскейлінгу Super Resolution (масштабує зображення у відео та іграх з мінімальними втратами), покращений режим економії заряду, а також перероблений інтерфейс із "плаваючою" панеллю завдань. Але щоб ними скористатися, потрібно будет мати 16 ГБ оперативної пам'яті.

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