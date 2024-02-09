Прем'єра великого оновлення Windows з опорою на штучний інтелект відбудеться на початку осені.

Активно циркулюючі останнім часом чутки про близький вихід Windows 12 все ж виявилися невірними – Microsoft підтвердила, що не планує випускати нову операційну систему в цьому році.

Натомість компанія готує до виходу наступну версію Windows 11 під номером "24H2". Навіть відома кодова назва збірки – Hudson Valley. Тестові версії вже незабаром стануть доступні учасникам програми Windows Insider.

Повідомляється, що Windows 11 24H2 стане найбільшим оновленням в історії цієї ОС, що включає елементи штучного інтелекту. Головне нововведення – оболонка Windows Shell на базі ШІ, а також модернізований чат-бот Copilot. Користувачі зможуть шукати інформацію на комп'ютері природною мовою – наприклад, можна попросити Windows знайти "документ, який Боб надіслав мені в WhatsApp кілька днів тому".

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Крім того, з'являться "Історії" – Copilot навчиться запам'ятовувати всі відкриті користувачем додатки і документи, формуючи тимчасову шкалу. Користувач зможе "перемотувати час": наприклад, підіймати конкретні відомості, які він вивчав кілька годин тому.

Які ще функції з'являться в Windows 11:

технологія апскейлинга Super Resolution, яка масштабує зображення у відео та іграх з мінімальними втратами.

покращений режим економії заряду акумулятора – з ним автономність ноутбука підніметься до 50%;

перероблений інтерфейс: концепція передбачає "плаваючу" панель завдань і системний трей у верхній частині екрана.

будь-які шпалери робочого столу можна перетворити в тривимірні з ефектом паралакса.

Офіційний реліз Windows 11 24H2 для всіх користувачів заплановано на осінь 2024 року. Таким чином, Windows 12 вийде в кращому випадку в другій половині 2025 року.

Очевидно, Microsoft не поспішає випускати нову ОС, оскільки багато користувачів банально не бажають оновлюватися до Windows 11. Через більш ніж два роки з релізу ця ОС встановлена всього на 25% комп'ютерах. І це незважаючи на те, що Microsoft давно оголосила про припинення випуску контентних оновлень для "десятки".

Раніше стало відомо, що майже на всіх клавіатурах, в тому числі ноутбучних, вперше за 30 років з'явиться нова клавіша. Вона замінить "Windows" і буде відкривати вбудованого в Windows ШІ-помічника.

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