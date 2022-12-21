Закон покликаний підвищити термін служби пристроїв та зберегти довкілля.

Після прийняття нового закону, який зробить порт USB-C єдиним стандартом зарядки для всіх гаджетів, в ЄС готуються ввести й нові правила щодо акумуляторів.

Так, після набрання законом чинності батареї в мобільних пристроях повинні бути спроєктовані таким чином, щоб споживачі могли легко, а що головне, самостійно їх витягти та замінити, повідомляє портал GSMArena.

Також планується посилити правила перероблювання і ввести обов'язкове маркування: на акумуляторах повинні бути етикетки та QR-коди з інформацією місткості, довговічності, а також хімічному складі акумулятора. Це стосується всіх типів батарей, в тому числі промислових, для акумулятора і павербанків.

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Підготовлюваний закон покликаний підвищити термін служби пристроїв і зберегти довкілля, але він ще повинен отримати схвалення від парламенту і ради ЄС. Якщо нові правила будуть введені, то вони наберуть чинності через три з половиною роки.

Apple розширила програму "ремонт вдома" на Європу

Програма саморемонту техніки Apple, починаючи з грудня цього року, тепер працює в ряді країн Європи. Спочатку програма була запущена ексклюзивно в США в квітні.

Власникам айфонів, "маків" та інших пристроїв доступні не тільки оригінальні запчастини (дисплей, камери, акумулятори та інше), які можна замовити з сайту Apple, але також інструменти для ремонту і керівництва.

До речі, раніше фахівці компанії iFixit розібрали новий iPhone 14 і підтвердили, що молодші моделі лінійки забезпечили знімною задньою панеллю – це суттєво спрощує їх ремонт.

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