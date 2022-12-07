Замовити деталі та прочитати керівництво по збірці можна на сайті компанії.

Apple дозволить європейським користувачам самостійно ремонтувати їх "яблучні" пристрої, розширивши свою спеціальну програму, запущену раніше цього року в США.

Як повідомляє Bloomberg, програма саморемонту техніки Apple тепер працює в Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Іспанії, Швеції та Великобританії. України в списку немає.

Замовити оригінальні деталі можна на сайті selfservicerepair.com. Там же доступні інструкції по ремонту і необхідні інструменти. Наразі на сайті можна купити оригінальні запчастини для iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 і деяких ноутбуків. У каталозі магазина є і необхідні деталі для ремонту, включаючи гвинти та клей.

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Набір для заміни акумулятора для iPhone 13 обійдеться в 70 євро (~2700 грн),

камеру можна купити за 160 євро (~6200 грн), а екран – 280 євро (~11 000 грн),

інструменти в оренду теж можна взяти – за 60 євро (~2300 грн).

Apple ще не включила в програму iPhone 14 або комп'ютери Mac з новими чіпами M2.

iPhone 14 – найремонтопридатніший айфон з часів iPhone 7

Раніше фахівці компанії iFixit розібрали новий iPhone 14 і підтвердили, що молодші моделі лінійки забезпечили знімною задньою панеллю – це помітно спрощує їх ремонт.

А ось iPhone 14 Pro і 14 Pro Max підкачали – у них зберігся старий внутрішній дизайн, тому дана ремонтопридатність є "фішкою" стандартних моделей.

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