Окрім смартфонів, закон ЄС зачіпає планшети, навушники, електронні книги та інші пристрої,

З 28 грудня 2024-го в країнах Європейського Союзу продаватимуть смартфони, включаючи майбутні айфони, виключно із зарядним портом USB-C. Відповідний закон в ЄС схвалили ще цього літа.

Причому всі виробники будуть зобов'язані ставити USB-C не тільки в смартфони, але і в планшети, навушники, електронні книги та інші пристрої, пише The Verge. Виняток робиться тільки для зовсім маленьких гаджетів, в які USB-C фізично неможливо розмістити, зокрема, смарт-годинники, трекери здоров'я та деяку спортивну техніку.

Очікується, що схожий стандарт буде введений і щодо ноутбуків, проте його прийняття може затягнутися до 2026 року. Те саме стосується стандартів швидкої зарядки.

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Також закон дозволяє споживачам вибрати – купити телефон із зарядним адаптером або без нього. В ЄС переконані, що це допоможе скоротити кількість відходів і заощадити гроші споживачів.

Зауважимо, що більшість сучасних пристроїв, в тому числі мобільних телефонів, вже оснащено зарядними роз'ємами USB-C. Однак нові правила створять ряд незручностей для Apple, чиї гаджети використовують порт Lightning. Купертинівці вже підтвердили готовність слідувати законам ЄС, а тому всі майбутні айфони будуть виходити з роз'ємом USB-C. Трохи пізніше компанія також переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

iPhone 15 Pro отримають швидкий USB-C, базові моделі – повільний

З таким інсайдом нещодавно виступив відомий аналітик Мін-Чі Куо. За його словами, Pro-версії iPhone 15 будуть підтримувати USB 3.2 або Thunderbolt 3, а базові 15 І Plus – USB 2.0. Для порівняння, максимальна швидкість передачі даних USB 3.2 – 20 Гбіт/с, Thunderbolt 3 – 40 Гбіт/с, а USB 2.0 – лише 480 Мбіт/с.

Водночас редактор Bloomberg Марк Гурман пише, що перехід на USB-C у випадку з iPhone 15 буде лише тимчасовим рішенням для дотримання закону ЄС. Все тому, що його вимоги не поширюються на пристрої без можливості проводового підключення, тоді як в майбутніх поколіннях Apple почне поступово відмовлятися від фізичних портів на користь індукційної зарядки.

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