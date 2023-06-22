До списку Україна не попала, проте там є Росія.

Напередодні презентації iPhone 15 дослідницька організація World of Statistics підрахувала, який відсоток річної зарплати повинні віддати користувачі в різних країнах, щоб купити торішній iPhone 14 Pro у базовій версії з накопичувачем на 128 ГБ.

В рейтинг увійшло 44 держав з різних куточків планети. України в ньому немає, проте там є Росія – країна-агресор не потрапила навіть в топ-30.

Кому простіше всіх купити iPhone 14 Pro

Найдешевше новинка обійдеться жителям Швейцарії – флагманський смартфон Apple можна купити всього за 1,8% від середньостатистичної річної зарплати. Друге місце поділили США і Сінгапур. Там охочийм купити "яблучний" гаджет доведеться викласти близько 2% Всього заробленого за рік.

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Далі йдуть ОАЕ (2,8%), Австралія (2,9%), Канада (3%) і Гонконг (3,2%). Для китайців ця цифра становить 9,3%.

З протилежного боку списку розташувалася Нігерія і Пакистан з результатом 105 і 104 відсотків відповідно. Жителям цих країн не вистачить і річної зарплати, щоб придбати собі "яблучний" гаджет. Середньостатистичному росіянину ж потрібно відкласти 16,3% від усіх зароблених за рік грошей на покупку iPhone 14 Pro.

Apple вперше за шість років підвищить вартість iPhone

Відразу кілька мережевих джерел повідомляють, що Apple має намір підвищити ціни на свої майбутні смартфони. Мова про моделі 15-ї серії, анонс яких очікується у вересні.

Очікується, що 15-й Айфон буде дорожче 14-го на $200. Принаймні це стосується преміальних моделей iPhone 15 Pro. Остання така кардинальна зміна цін була в 2017-му, коли був представлений iPhone X за $999.

А тим часом до осінньої презентації Apple залишається менш ніж три місяці. Раніше в мережі показали, як будуть виглядати нові iPhone 15 у всіх кольорах.

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