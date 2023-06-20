Apple не вдалося утримати в таємниці дизайн нових Айфонів до їх презентації.

У мережі з'явилися рендери, які демонструють колірну гамму корпусів всього модельного ряду iPhone 15. За даними джерел Phone Arena, вони отримають відразу сім варіантів забарвлення, серед яких є і нові.

Так, iPhone 15 і iPhone 15 Plus будуть продаватися в п'яти кольорах корпусу: чорному, білому, червоному, блакитному і рожевому. Якщо перші три забарвлення в цілому є класичними для iPhone різних поколінь, то рожевий й блакитний в таких насичених тонах абсолютно точно будуть виділятися та викликати як захоплення, так і критику.

Джерело зазначає, що в останній раз ми бачили настільки яскраві корпуси ще в iPhone 5c; трохи пізніше iPhone XR отримав подібні забарвлення, але вони були більш приглушеними.

Відео дня

Більш дорогим iPhone 15 Pro і 15 Pro Max дісталося чотири кольори: білий, чорний, золотий і темно-червоний. На рендерах також відображено більш округлі грані задньої частини в Pro-версіях, на зразок того, як це зроблено з корпусом нових MacBook Pro.

А тим часом до дебюту серії iPhone 15 залишається менш як троє місяців. Відразу кілька джерел повідомляє, що нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії бренду. Зокрема, моделі Pro можуть подорожчати на 200 доларів.

Остання така кардинальна зміна цін була в 2017-му, коли був представлений iPhone X за $999.

Також є ймовірність, що вихід базових iPhone 15 в цьому році затримається. Все через перехід дешевих моделей на 48-Мп камеру, тому існує ризик затримки виробництва через проблеми з поставками.

Вас також можуть зацікавити новини: