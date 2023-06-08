Випущений в 2021 році Xiaomi Mi11 Ultra все ще залишається найкращим за якістю фото серед апаратів компанії.

DxOMark, найвідоміший у світі портал, що спеціалізується на оглядах фототехніки, дістався до новенького Xiaomi 13 Ultra, який раніше на цьому тижні вийшов в Європі. Він позиціюється як найкращий смартфон компанії на сьогодні.

За сукупністю результатів Xiaomi 13 Ultra зайняв лише 14 місце в глобальному рейтингу, сенсаційно поступившись не тільки iPhone 14 Pro й іншим флагманам 2023 року, але навіть випущеному ще в 2021-му Xiaomi Mi 11 Ultra.

До переваг камери фахівці віднесли стабільну якість зображення у всьому діапазоні фокусних відстаней, якісний нейтральний баланс білого на фото і відео, хороше співвідношення текстури і шуму в більшості тестових умов, а також плавний і точний автофокус при зйомці відео.

Відео дня

Однак в DxOMark виявили кілька важливих недоліків в камерах новинки. Серед них – затримка між натисканням кнопки затвора і безпосередньо захопленням зображення, перенасичені кольори у вуличних умовах, а на вуличних знімках іноді з'являється ефект ореолу. Також є проблеми з балансом білого на відео.

В цілому, можливості камери Xiaomi 13 Ultra оцінено в 140 балів. Для порівняння, у Huawei P60 Pro, який очолює рейтинг DxOMark кращих камерофонів – 156 балів.

З результатом в 140 балів Xiaomi 13 Ultra все ще є одним з кращих камерофонів на ринку, нехай і далеко не найкращий, згідно DxOMark. Однак якщо співвідносити результат з цінником в 1499 євро, який виявився дорожче більш іменитих моделей, розташованих в рейтингу DxOMark вище, то камера зовсім не ідеальна. Наприклад, базовий Googe Pixel 7 коштує в 2.5 рази дешевше Xiaomi 13 Ultra.

Нагадаємо, що Xiaomi 13 Ultra оснащений відразу чотирма сенсорами по 50 Мп кожен з "найпросунутішою" оптикою від Leica. Ще смартфон отримав найяскравіший дисплей у світі – пікове значення становить 2600 ніт. Це більше, ніж iPhone 14 Pro Max на 600 ніт.

Основні спеки такі – 6,73-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen 2 і батарея на 5000 мАг зі швидкою провідною зарядкою 90 Вт – на 100% акумулятор заряджається за 35 хвилин. Флагман працює на Android 13 з MIUI 14.

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