Очікується, що подорожчання і очікуване зростання продажів разом створять сприятливу динаміку бізнесу Apple.

Відразу декілька мережевих джерел, включаючи аналітика Wedbush Securities Дена Айвза повідомили, що в цьому році Apple має намір підвищити ціни на свої смартфони. Йдеться про нові моделі 15-ї серії, анонс яких очікується у вересні.

Очікується, що новий "Айфон" буде дорожче 14-ї серії принаймні на $200. Насамперед це стосується преміальних моделей iPhone 15 Pro.

Аналіз показує, що приблизно 250 млн iPhone не оновлювалися понад 4 років. Подорожчання і очікуване зростання продажів разом створять сприятливу динаміку бізнесу Apple, говорить експерт.

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При цьому, наголошується, що серія iPhone вже помітно подорожчала минулого року з релізом iPhone 14. Так, в Німеччині смартфони виросли в ціні на 100 доларів, у Великобританії – на 70 фунтів. У США цінники не змінилися: iPhone 14 коштує 799 доларів до сплати податків.

Зауважимо що остання така кардинальна зміна цін була в 2017-му, коли був представлений iPhone X за $999. Зараз у Apple існує $200-різниця між iPhone 14 та 14 Pro: хочеш більш просунуту версію – плати більше. Однак якщо чутки підтвердяться, вона може скласти 400 доларів.

В iPhone 15 користувачів чекає великий апдейт

Очікується, що Pro-версії iPhone 15 отримають продуктивний чіп A17, ще більше оперативної пам'яті і більш швидкий USB-C, а фірмовий перемикач звукових режимів перетвориться в багатофункціональну кнопку. Також ходять чутки про камеру-перископ і титанову раму.

Водночас стандартні моделі 15 і 15 Plus отримають інтерактивний виріз Dynamic Island і нову 48-Мп камеру.

Презентація лінійки iPhone 15 традиційно відбудеться у вересні. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. цього вимагає закон ЄС про уніфікацію зарядних портів.

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