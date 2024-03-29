Ним став останній флагман OPPO. А до кінця 2024-го з'явиться ще понад 20 моделей смартфонів та інших пристроїв, сумісних із цією технологією.

На початку 2024 року оператор зв'язку China Mobile оголосив про запуск нового стандарту мобільного зв'язку 5G-Advanced (він же 5G-Advanced або 5GA). Виявляється, на ринку вже є перший пристрій, що підтримує новоспечену технологію.

Топовий камерофон OPPO Find X7 – перший смартфон із підтримкою 5,5G. Про це повідомив представник компанії, опублікувавши в Twitter (X) фото Find X7, на якому видно іконку 5GA.

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Заодно в інтернеті з'явився тизер зі згадкою сумісності дуету Find X7 з останнім стандартом зв'язку. Це досить цікаво, оскільки смартфони побудовані на різних однокристальних системах: Find X7 Ultra базується на Snapdragon 8 Gen 3, а в основі Find X7 лежить SoC MediaTek Dimensity 9300.

Очікується, що до кінця року кількість моделей смартфонів з підтримкою 5G-Advanced перевищить 20 одиниць, а China Mobile планує охопити новою мережею понад 300 міст.

Відомо, що 5.5G працює на 300% швидше за звичайний 5G. Він забезпечує швидкість скачування до 10 Гбіт/с і швидкість віддачі до 1 Гбіт/с. Водночас 5.5G передбачає використання супутників у вигляді додаткових базових станцій. Про її вихід за межі Китаю нічого невідомо.

В Україні впровадження звичайного 5G може бути запущено вже поточного року, кажуть у Мінцифри. За словами Федорова, війна впливає на частоти, "саме через це може не вийти, але варто спробувати".

А на Android-смартфонах до кінця 2024-го очікується поява супутникового зв'язку. І на відміну від iPhone, він не буде обмежений лише текстовими SOS-повідомленнями, тобто можна буде надсилати/отримувати повідомлення і дзвонити без мобільної мережі або мережі Wi-Fi, просто підключившись до супутника.

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