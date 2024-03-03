Подібна функція вже є в смартфонах від Apple і Huawei, але доступна вона малій кількості користувачів.

Слідом за iPhone компанія Google готує для своїх смартфонів Pixel функцію Satellite SOS, яка дасть змогу пристроям підключатися безпосередньо до супутника для надсилання повідомлень в екстрені служби.

Відповідний розділ з'явився в налаштуваннях смартфонів після оновлення системного додатка Adaptive Connectivity Services, пише Gizchina.

Що стосується того, як працюватиме Satellite SOS, то вона схожа на Emergency SOS через супутник на iPhone 14 і iPhone 15. У випадку відсутності стільникового зв'язку або Wi-Fi, на вашому пристрої з'явиться значок SOS. Після цього ви зможете зателефонувати або надсилати повідомлення в служби екстреної допомоги, використовуючи супутникове з'єднання.

Відео дня

Які конкретно моделі Pixel отримають сумісність із функцією, незрозуміло, але, як припускають ЗМІ, цю функцію підтримуватимуть тільки наступні моделі. Річ у тім, що для зв'язку із супутниками телефону необхідне додаткове обладнання, якого немає в наявних Pixel.

Нагадаємо, підтримка супутникового зв'язку з'явилася в iPhone ще 2022 року, пізніше її реалізували в iPhone 15. Компанія Huawei теж впровадила цю фічу, але пішла далі: її флагмани дають змогу не тільки обмінюватися СМС, а й дзвонити з використанням супутникового зв'язку.

Однак якщо супутниковий зв'язок на iPhone працює лише в США і деяких інших країнах, то у випадку з пристроями Huawei він взагалі ексклюзив для Китаю. Очікувалося, що Galaxy S24 стане першим загальнодоступним телефоном із супутниковим зв'язком, але цього так і не сталося.

Вас також можуть зацікавити новини: