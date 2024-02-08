За словами міністра цифрової трансформації, війна впливає на частоти, "саме через це може не вийти, але варто спробувати".

Пілотний проект 5G-зв'язку в Україні може бути запущений уже в поточному році. Про це в інтерв’ю Forbes Україна заявив віце-премʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, це буде одним із пріоритетних напрямів розвитку сфери телекомунікацій. Урядовець нагадав, що у 2019-му році в Україні відбувся перерозподіл частот, для того щоб активно розвивався 4G.

"Сподіваюся, пілот 5G зробимо у 2024-му. Хоча б локально. Повномасштабна війна впливає на частоти, які нам потрібні. Саме через це може не вийти, але варто спробувати", - сказав Федоров.

Він також зазначив, що Мінцифри хоче запустити більше проєктів, пов’язаних із інноваціями для бізнесу, – "стимулів, які б змушували модернізувати підприємства". Зокрема, йдеться про грантову програму, яка фінансово підтримує інновації: від запровадження CRM-систем до нових технологій виробництва.

"Я вірю в підприємців та бізнес. Не вірю в роль держави в економіці. Не вважаю, що вона має займати важливе місце. Потрібно максимально все відпускати, тому, наприклад, існує "Дія.City", - підкреслив міністр.

5G-зв'язок: що відомо

У США заявили про небезпеку 5G. У звіті Національного демократичного інституту країни вчені називають 5G "інтернетом майбутнього". Водночас дослідники стверджують, що в 5G таїться "реальна загроза". Так, зв'язок п'ятого покоління нібито відкриє для влади країн з авторитарним правлінням нові можливості. Через це можуть бути порушені права людини, а вся демократія опиниться під загрозою.

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