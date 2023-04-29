Лідером залишається Samsung, на другому місці Apple.

У першому кварталі 2023 року користувачі не цікавилися смартфонами на тому ж рівні, як в цей же період минулого або позаминулого року.

Аналітичне агентство IDCIDC випустило звіт про стан ринку смартфонів. З січня по квітень 2023 року виробники смартфонів відвантажили в усьому світі 268,6 млн одиниць техніки, що на 14,6% менше поставок за перший квартал минулого року.

Лідером на світовому ринку смартфонів залишається компанія Samsung – в першому триместрі 2023 року їй належить 22,5% світового ринку. Apple на другому місці з 20,5%. Замикає трійку лідерів Xiaomi, частка якої зросла до 11,4%. У топ-5 також увійшли Oppo і Vivo з частками 10,2% і 7,6% відповідно.

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Аналітики відзначають, що минулий квартал став сьомим поспіль, коли фіксувалося скорочення ринку. Це пов'язано з тим, що люди стали рідше міняти старі моделі на нові, пише видання. Однак попит на флагмани як і раніше високий – користувачам подобається володіти топовими моделями.

Який смартфон купити в 2023 році: рейтинги

У 2023 році можна купити телефон, здатний на все, що забажає користувач, маючи в кишені не більше $150. Фахівці порталу Gizchina склали свій рейтинг найкращих бюджетних Android-смартфонів, що вийшли в останні пару років.

Якщо бюджет трохи більше, Gizchina склала аналогічний рейтинг, але для смартфонів середнього класу вартістю до $300. У список потрапили моделі від Poco, Redmi, Realme і менш відомої UMIDIGI – цікаво, що пристроїв самої Xiaomi в ньому немає, зате є відразу три моделі дочірніх марок.

Водночас УНІАН ділився рейтингом найкращих компактних смартфонів для покупки в 2023 році. Вони не займуть багато місця в кишені і підійдуть для повсякденних завдань, а також розваг.

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