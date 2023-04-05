До першої п'ятірки потрапили моделі від Realme, Xiaomi, Oppo, Huawei та OnePlus.

Творці популярного бенчмарка Аптіті оновили щомісячний рейтинг смартфонів на Android, якими найбільше задоволені їх власники. Він складається з оглядкою не на тести, а на реальні відгуки користувачів.

Найбільше в 2023 році користувачі задоволені realme 10 Pro+, який зайняв своє місце в середньому ціновому сегменті. Він має 95,65% позитивних відгуків. За ним слідує Xiaomi 12S Ultra з показником 95,06%. Третє місце дісталося Find X6 Pro від китайського бренду Oppo, який набрав 95% позитивних відгуків.

Далі за списком розташувалися Magic5 Pro від Honor з найкращою камерою на ринку і Xiaomi 13 Pro з оптикою від Leica і Snapdragon 8 Gen 2 – обидва смартфони мають рейтинг понад 94%

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Інші позиції в топ-10 виглядають так:

HUAWEI P50 Pro – 93,09%

OnePlus 11– 92,59%

Vivo X90 Pro+ – 92,53%

IQOO 11 Pro – 91,43%

Samsung Galaxy S23 Ultra – 91,23%

А тим часом в рейтингу найпотужніших Android-смартфонів з'явився новий "король". Березневий рейтинг AnTuTu очолив OPPO Find X6 Pro, який окрім топової продуктивності може похвалитися найяскравішим екраном на ринку.

Раніше компанія Realme випустила свій новий середньобюджетник GT Neo 5 SE – конкурента Redmi Note 12 Turbo. Він має екран 144 Гц, новий чіп Snapdragon 7+ Gen 2 та акумулятор на 5500 мАг із зарядкою 100 Вт. При цьому, варто зауважити, що у моделі Redmi й батарея гірше (5000 мАг, 67 Вт), і екран (120 Гц).

А якщо ви в пошуках недорого смартфона для фото і відео, УНІАН ділився десяткою смартфонів з найкращими камерами вартістю до $500 або 18 000 грн. На першому місці опинився Redmi Note 11 Pro+, який в плані фото не поступається дорогим флагманам.

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