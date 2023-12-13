Хакерське угруповання обрало своєю ціллю українського мобільного оператора через допомогу ЗСУ.

Відповідальність за хакерську атаку інфраструктуру мобільного оператора "Київстар" взяли на себе кіберзлочинці з російського угруповання "Солнцепек". Причиною атаки стало те, що компанія допомагає Збройним силам України боротися з російськими окупантами.

"Ми знищили 10 тисяч комп'ютерів, більше 4 тисяч серверів, всі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання. Ми атакували "Київстар", тому що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ, а також державні органи і силові структури України. Іншим конторам, які допомагають ЗСУ, приготуватися!" – йдеться у повідомленні хакерів в Telegram.

При цьому кіберзлочинці подякували "небайдужим співробітникам Київстар".

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У свою чергу в СБУ підтвердили, що відповідальність за атаку несе російське "псевдохакерське угруповання".

"Вона є хакерським підрозділом головного управління Генштабу Збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності", - зазначено в повідомленні.

Хакерська атака на Київстар - головні новини

12 грудня вранці абоненти компанії повідомили про отсутствиии зв'язку та Інтернету, а також не працював сайт оператора. У компанії заявили, що піддалися потужній хакерській атаці, основною метою якої було руйнування інфраструктури, що хакерам частково вдалося досягти.

Пізніше в мonobank також заявили про масовану DDoS-атаку, а також Lifecell і Vodafone заявили про велику кількість звернень на тлі інциденту.

При цьому СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на"Київстар". Одна з версій, яку досліджують слідчі СБУ – за хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

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