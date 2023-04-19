У список потрапили моделі від Poco, Redmi, Realme і менш відомої UMIDIGI.

У 2023 році на ринку смартфонів є моделі, які багато в чому не поступаються флагманам і здатні порадувати своїх власників передовою "начинкою". Редактори популярного порталу Gizchina відібрали п'ятірку найкращих Android-мартфонів, які зараз продаються нижче $300 або 11 000 В грн.

До списку потрапили як новинки, що вийшли раніше в цьому місяці, так і представлені ще торік смартфони, які не втратили своєї актуальності в 2023-му.

Poco X5 Pro зайняв лідерство в ніші телефонів середнього класу. AMOLED-екран зі 120 Гц, 108-Мп основна камера і передовий чіп від Qualcomm – все це за ціною до 299 доларів. Також є стереодинаміки, NFC, модулі Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.1.

Друге місце віддали realme 10 Pro+, який отримав AMOLED-панель на 6,7 дюйма з вигнутими краями, чіп MediaTek Dimensity 1080 і акумулятор на 5000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 67 Вт. Основна камера представлена сенсором Samsung HM6 з роздільною здатністю 108 Мп. Відео дня

Трійку лідерів замикає Redmi Note 12 Pro, якому теж дісталася зарядка 67 Вт, але замість 108-Мп камери стоїть датчик на 50 Мп. Інші характеристики теж на рівні: AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 1080, 8+256 ГБ пам'яті і батарея на 5000 мАг.

На четвертому місці розташувався більш спрощений Redmi Note 12 на Snapdragon 4 Gen 1, з подвійною камерою 48+2 Мп і зарядкою 33 Вт. Замикає п'ятірку менш відомий UMIDIGI A13 Pro Max, яка є бюджетним вибором для тих, кому "залізо" і батарея важливіші, ніж камера і дизайн.

Якщо бюджет менший, Gizchina склала аналогічний рейтинг, але для найбюджетніших смартфонів вартістю до $150. У список потрапили моделі від Poco, Redmi, Realme і OnePlus. Показово, що пристроїв самої Xiaomi в ньому немає, зате є відразу три моделі дочірніх марок.

Також УНІАН ділився цікавим рейтингом смартфонів, які довше за інших тримають заряд. Живучість смартфона від одного заряду залежить від багатьох критеріїв: місткість батареї, розмір і тип дисплея, модель процесора і т. д.

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