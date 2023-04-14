Живучість смартфона від одного заряду залежить від багатьох критеріїв: місткість батареї, розмір і тип дисплея, модель процесора і т.д.

Час роботи від однієї зарядки – це один з найважливіших факторів, який враховується при виборі моделі смартфона. Адже якщо батарея буде швидко сідати, немає ніякого сенсу в навороченому процесорі або топовому наборі камер.

Портал PhoneArena оновив топ найбільш довгоживучих смартфонів від однієї зарядки в трьох різних сценаріях: при виконанні простих завдань, таких як перегляд веб-сторінок, при відтворенні відео і, нарешті, час роботи від батареї під час 3D-ігор.

Що важливо: у всіх протестованих смартфонах використовувалася частота оновлення екрана 60 Гц. Більш висока частота оновлення може значно скоротити термін служби батареї.

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Флагманські смартфони з найкращим часом автономної роботи:

Apple iPhone 13 Pro Max – батарея 4352 мАг, енергоефективний процесор, майже 19 годин активного використання;

Galaxy S20+, S20 FE – акумулятор 4500 мАг, 12 + годин активного використання;

OnePlus 8 – акумулятор 4300 мАг, 12+ годин активного використання;

Xiaomi Mi 10 Pro – акумулятор 4500 мАг, 14+ годин активного використання;

Samsung Galaxy S21 Ultra – акумулятор 5000 мАг, 16+ годин активного використання;

Бюджетні смартфони з найкращим часом автономної роботи:

Google Pixel 5A – акумулятор 4680 мАг, 15+ годин активного використання;

Motorola One Fusion+ – акумулятор 5000 мАг, 15+ годин активного використання;

Samsung Galaxy A21s – акумулятор 5000 мАг, 15+ годин активного використання;

Moto G Power – акумулятор 5000 мАг, 16+ годин активного використання;

Загалом, згідно з рейтингом, iPhone 13 Pro Max наразі є безперечним чемпіоном Apple за часом автономної роботи. Телефон оснащено OLED-дисплеєм з адаптивною частотою оновлення, що означає, що він може змінюватися від плавних 120 Гц до більш низьких Гц, тим самим заощаджуючи заряд батареї в процесі.

А якщо ви шукаєте якісний флагманський смартфон на Android, який ніколи не розрядиться в критичний момент, візьміть Galaxy S20 і встановіть його дисплей на 60 Гц, говориться в замітці.

Якщо ви в пошуках топової продуктивності, команда AnTuTu провела тести і склала свіжі рейтинги найпотужніших Android-смартфонів, доступних на глобальному ринку. На відміну від рейтингу за минулий місяць, всі топ-10 позицій дісталися смартфонам, які працюють на процесорах Qualcomm Snapdragon.

Що стосується "народного" рейтингу смартфонів, то найбільше в 2023 році користувачі задоволені realme 10 Pro+, який зайняв своє місце в середньому ціновому сегменті. За ним слідує Xiaomi 12S Ultra і Find X6 Рго.

Також УНІАН ділився підбіркою найкращих компактних телефонів на 2023 рік. Вони не займуть багато місця в кишені і підійдуть для повсякденних завдань, а також розваг.

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