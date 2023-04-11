На відміну від рейтингу за минулий місяць, всі топ-10 позицій дісталися смартфонам, які працюють на процесорах Qualcomm Snapdragon.

Команда популярного бенчмарка AnTuTu провела відповідні тести та склала свіжі рейтинги найпродуктивніших смартфонів на основі Android, доступних на глобальному ринку. Міжнародний рейтинг помітно відрізняється від версії для китайського ринку.

У топі найшвидших флагманів на першому місці знаходиться Red Magic 8 Pro+, який набрав виняткові 1,3 млн балів. Вбудований кулер на 20 000 оборотів в хвилину істотно допомагає підвищити продуктивність, відзначають експерти.

На другому місці розмістився vivo x90 Pro+ з одним з кращих наборів камер на сьогодні, а на третьому – Xiaomi 13 Pro. В основі всіх пристроїв в рейтингу топ-10 лежить чіп Qualcomm Snapdragon.

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Також AnTuTu опублікував список найпродуктивніших Android-смартфонів субфлагманського рівня. Тут перше місце віддали iQOO Neo7 на базі Dimensity 8200. Інші шість позицій також розділили телефони з процесором MediaTek, і тільки з восьмого місця починаються пристрої на чіпі Snapdragon 870.

Раніше фахівці AnTuTu також ділилися топом найкращих Android-смартфонів 2023 року в категорії "ціна-якість". У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 11T Pro, а в найдорожчій – Red Magic 8 Pro+. Також наголошується, що в останні місяці мобільний ринок "захопили" моделі Redmi і OnePlus.

Що стосується "народного" рейтингу смартфонів, то найбільше в 2023 році користувачі задоволені realme 10 Pro+, який зайняв своє місце в середньому ціновому сегменті. За ним слідує Xiaomi 12S Ultra і Find X6 Рго.

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