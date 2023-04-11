Команда популярного бенчмарка AnTuTu провела відповідні тести та склала свіжі рейтинги найпродуктивніших смартфонів на основі Android, доступних на глобальному ринку. Міжнародний рейтинг помітно відрізняється від версії для китайського ринку.
У топі найшвидших флагманів на першому місці знаходиться Red Magic 8 Pro+, який набрав виняткові 1,3 млн балів. Вбудований кулер на 20 000 оборотів в хвилину істотно допомагає підвищити продуктивність, відзначають експерти.
На другому місці розмістився vivo x90 Pro+ з одним з кращих наборів камер на сьогодні, а на третьому – Xiaomi 13 Pro. В основі всіх пристроїв в рейтингу топ-10 лежить чіп Qualcomm Snapdragon.
Також AnTuTu опублікував список найпродуктивніших Android-смартфонів субфлагманського рівня. Тут перше місце віддали iQOO Neo7 на базі Dimensity 8200. Інші шість позицій також розділили телефони з процесором MediaTek, і тільки з восьмого місця починаються пристрої на чіпі Snapdragon 870.
Раніше фахівці AnTuTu також ділилися топом найкращих Android-смартфонів 2023 року в категорії "ціна-якість". У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 11T Pro, а в найдорожчій – Red Magic 8 Pro+. Також наголошується, що в останні місяці мобільний ринок "захопили" моделі Redmi і OnePlus.
Що стосується "народного" рейтингу смартфонів, то найбільше в 2023 році користувачі задоволені realme 10 Pro+, який зайняв своє місце в середньому ціновому сегменті. За ним слідує Xiaomi 12S Ultra і Find X6 Рго.