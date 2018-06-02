На Тернопільщині повернути людей із закордонних заробітків хочуть з допомогою сільгоспкооперативів

Цього року в Держбюджеті на підтримку кооперативного руху заклали 100 млн грн. Голова Тернопільської ОДА Степан Барна розраховує, що жителі краю не знехтують такою нагодою покращити своє матеріальне становище.

«Ідея із підтримкою малих фермерів зародилася в нас на Тернопільщині, коли прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідував місцеві агропідприємства. І було б логічно, щоб тут ця ідея дала найбільшу віддачу, адже наш край – аграрний. Кооперативи можуть дати не лише робочі місця, а й збільшити заробітки людей. Цим самим ми створюємо передумови, щоб жителі області поверталися із заробітків, тут вкладали зароблені кошти і нарешті зрозуміли, що вдома можна заробляти не менше, ніж за кордоном», – каже Степан Барна.

З одного гектара дохід – 0,5 млн грн

За словами в. о. директора департаменту агро-промислового розвитку ТОДА Володимира Стахіва, кошти члени кооперативу можуть заробляти чималі.

«Ми недавно побували на Волині, там підприємство купляє ревінь для заморозки. По 8 грн за кг. Перший рік в кооперативі виростили 15 т, за другий – 60 т. Заробили 500 тис. грн, і це на одному гектарі. Керівник підприємства придбав земельну ділянку у нас в області і планує аналогічну структуру створити тут», – розповідає Стахів.

Деякі кооперативи Тернопільщини вже навіть оптимізовують свої витрати. З цієї метою об’єдналися в один 11 кооперативів. Тепер у них один керівник і один бухгалтер на всіх, що зменшило видатки.

Самі ж члени кооперативів стали зацікавленими у якості своєї продукції.

Якщо, скажімо, люди приносили здавати молоко для молокозаводу у сільський молокопункт, то жирність вираховувалася середня. При цьому ніхто не був застрахований від того, що хтось принесе молоко гіршої якості, відповідно навіть ті, хто здав краще молоко, кошти отримає як за сировину середньої якості.

У разі створення кооперативу ситуація докорінно змінюється.

«На молокопункті у нас стоїть аналізатор молока, прилад проводить аналіз і дає характеристику за 7 показниками. В першу чергу ми звертаємо увагу на жирність та кислотність. Чим жирність вища, тим більше коштів отримає людина за здане молоко. І тепер в людей є стимул. Вони уже звертають увагу на якість кормів, на умови утримання худоби, думають про збільшення надоїв», – розповідає голова кооперативу «Бучацький екопродукт» Олег Грицак.

Цей кооператив влада області називає зразковим, він є найбільшим в області, покриває фактично весь район. У ньому об’єдналися майже 1,3 тис. осіб. Минулого року кооператив виробив 4 тис. т молока.

«Але вони не тільки реалізовують молоко, кооператив надає послуги своїм членам із заготівлі кормів, зі штучного осіменіння, пасовища», – зауважує Володимир Стахів.

Ще один приклад успішного кооперативу – «Файна поляна» у Козівському районі, який спеціалізується на вирощування малини. Спочатку у ньому об’єдналося четверо осіб, вони вирощували ягоду на своїх паях по 2 га. Потім почали надавати допомогу із крапельного зрошення іншим людям. На сьогодні площа земель кооперативу зросла більш як удвічі до 18 га.

«І якщо раніше керівник кооперативу сам всюди їздив, навчався, то сьогодні він уже сам ділиться досвідом з іншими як успішно вирощувати малину», – каже директор департаменту.

Також досить показовим є кооператив «Ягідний край» у Лосятині Кременецького району, де люди об’єдналися, щоб спільно вирощувати полуницю. Вирощуванням цієї ягоди цей край і раніше славився, але після створення кооперативу людям привезли елітні сорти, запровадили сучасні технології вирощування з крапельною системою зрошення та суцільно заповненими соломою міжряддями. Врожайність полуниці зросла до 8-15 т з одного гектара.

Село стало відомим як таке, мешканці якого перестали їздити на закордонні заробітки. Навпаки, сюди в сезон збору урожаю приїздять люди з інших областей, оскільки є можливість заробити 500 грн в день.

Кооператив тісно працює з грантодавцями, на кошти USAID, а згодом і ПРООН було закуплено холодильне обладнання, яке дозволяє довше зберігати вирощену продукцію. Також придбали обладнання для виготовлення паливних брикетів із сухих гілок малинників.

Кооператив співпрацює з фірмою «Денон», з якою має укладені контракти на викуп полуниці, яка іде як наповнювач для йогуртів.

«Тобто там, де люди активізувалися, то тепер бачать, що, об’єднавшись, змогли пристойно заробляти. І це на своїх присадибних ділянках», – наголошує Володимир Стахів.

Кошти отримають ті, хто швидше подасть проект

Загалом станом на 1 січня 2018 році на Тернопільщині було зареєстровано 45 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, за їх кількістю область займала 10-те місце в Україні.

Зокрема у 2017 році було створено 16 СОК – найбільший показник в області за останні 10 років.

Минулого року кооперативи області надали послуг своїм членам на 22 млн грн.

За два місяці 2018 року створено 6 кооперативів, найближчим часом створять ще 6. На сьогодні вже є 51 кооператив, правда частина з них – недіючі.

«Кооперативи, які створені насильно, не життєздатні. Тому зараз нікого не змушуємо. Їздимо, проводимо роз’яснювальну роботу. От недавно були в Залісцях, пояснили їм користь від кооперативу. Бо в них велике село, загалом є 400 корів, 3 заготівельні пункти. Але якщо б вони об’єдналися, то отримали б від держави підтримку на купівлю переробного обладнання і продавали б не молоко, а робили б з нього продукцію і змогли б працювати більш ефективно, збільшуючи свій дохід. Там вже є ініціативна група, розраховуємо, що вони таки створять кооператив. Головне з цим не затягувати, бо кошти, які заклали в Держбюджеті на розвиток кооперативного руху, ніхто ділити по областях не буде. Хто перший подасть проекти, той і отримає кошти», – зауважує Стахів.

За його даними, розвиток кооперативного руху дещо стримує пасивність населення, відсутність ініціативних людей. А ще – субсидії.

«Люди звикли отримувати на комунальні послуги допомогу від держави і не хочуть, аби їхні офіційні доходи зростали. При цьому не враховують, що з 1 га можуть заробляти 0,5 млн грн, як це роблять на Волині за рахунок ревіня. А попит на продукцію є», – наголошує Володимир Стахів.

Степан Барна додає, що для того, щоб селяни об’єднувалися в кооперативи, у них має бути хороший стимул, тобто реальна ціна за вирощену ними продукцію.

«Виявилося, що в сусідніх областях малину класу «Екстра» купують по 40 грн за кг. А в нас малину скуповують по 12 грн , бо кажуть, що на сік. То є питання. Треба поширити інформацію про діяльність таких компаній, які пропонують ринкові ціни, щоб люди ще думали, кому реалізовувати. Бо як може бути так, що по сусідству на сік скуповують малину по 25 грн, а в нас – по 12», – дивується голова ТОДА.

Без покращення якості перспектив не буде

Водночас влада Тернопільщини очікує, що жителі області таки усвідомлять усі плюси від створення кооперативів і почнуть об’єднуватися, щоб заробляти більше. І головне – підвищувати якість своєї продукції, адже те ж молоко другого сорту, яке виробляють одноосібники області, вже зовсім скоро стане неринковим продуктом.

«Всі передумови для цього створені. Цьогоріч в державному бюджеті на підтримку молочних та плодово-ягідних кооперативів закладено 100 млн грн. Аби отримати кошти, кооператив має мати не менше 20 членів і не більше 100 га земельна ділянка. Держава компенсує 70% коштів, витрачених на обладнання, але не більше 3 млн грн на один кооператив. Загалом 1,2 млн грн буде ще з обласного бюджету. Ми компенсовуємо 100% вартості обладнання за винятком ПДВ», – розповів про підтримку кооперативів Володимир Стахів.

Минулого року для кооперативів області придбали 45 одиниць техніки на 650 тис. грн. Зокрема, 60 доїльних апаратів на 300 тис. грн. Цього року на доїльні апарати виділять 600 тис. грн, що повністю забезпечить одноосібників області.

Андрій Вацик