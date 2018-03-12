Правоохоронці вилучили запал та відправили його на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Інших вибухових предметів у мешканця району поліцейські не виявили.

На Тернопільщині дружина викликала поліцію до чоловіка, який погрожував підірвати її гранатою.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про протиправні дії мешканця району надійшло до правоохоронців Тернопільського відділу поліції 11 березня близько 12 год від мешканки села Великі Гаї Тернопільського району. Жінка повідомила, що чоловік погрожує вбити її, застосовуючи предмет, схожий на гранату.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Працівники поліції з’ясували, що 57-річний чоловік під час сімейної сварки вирішив залякати дружину та став погрожувати їй запалом від гранати. Підозрюваний – учасник антитерористичної операції. Ймовірно, небезпечний пристрій він привіз з зони бойових дій.

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Правоохоронці вилучили запал та відправили його на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Інших вибухових предметів у мешканця району поліцейські не виявили.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством, якщо були підстави побоювання здійснення цієї загрози).